سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا تعلن التصدي لـ"أهداف معادية" في مصياف


أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء السبت، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"أهداف معادية"، في سماء منطقة مصياف بمدينة حماة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 6:45 مساء اليوم، نفذت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف: "وقد تصدت الدفاعات الجوية للصواريخ وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".

كما ذكر التلفزيون السوري أن غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الوسطى والدفاعات السورية تتصدى لها.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات تدوي في محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي نتيجة قصف إسرائيلي.

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