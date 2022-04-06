سوريا - لبنان - فلسطين

نفي لبناني لمزاعم الإفلاس.. "خطة جديدة لتنمية الاقتصاد"


نفى المدير العام لمصرف "بي بي اي سي" اللبناني، شوقي جورج بدر، مزاعم إفلاس لبنان، فيما أشار خطة جديد لتنمية الاقتصاد.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مضيفاً أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وأشار بدر في حديث صحفي، إلى أن "نائب رئيس مجلس الوزراء أوضح أن الكلام قد اجتزء، كما نفاه رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان".

وبين، أن "المصارف اللبنانية العاملة في العراق لا يمكن أن تتأثر الودائع فيها بالازمة اللبنانية لان حسابات هذه المصارف منفصلة عن المصارف الام، اضافة الى ان البنك المركزي العراقي قرر منذ تقريباً 3 سنوات على ابقاء 70% من مجموع الودائع داخل العراق والـ 30% الاخرى يتم ايداعها في مصارف يتجاوز تصنيفها الدرجة B والمصارف اللبنانية العاملة في العراق تودع الـ30% لدى مصارف في نيويورك وتصنيفها ضمن التصنيف A فما فوق وهذه النسبة سمح بها البنك المركزي العراقي لتتمكن المصارف من فتح الاعتمادات المستندية، عليه فان ودائع العراقيين في المصارف اللبنانية العاملة في العراق جميعها خارج لبنان لذلك لا داعي للخوف على تلك الودائع".

وتابع، أنه "بالنسبة للمصارف العاملة داخل لبنان فان هناك تعليمات صادرة عن البنك المركزي اللبناني تحدد نسب سحب الودائع من قبل الزبون ويمكنه ان يسحب المبلغ بالليرة اللبنانية او بالدولار ضمن سعر المنصة اللبنانية".

وأشار بدر إلى أن "هناك خطة اقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي اللبناني مع البنك الدولي لانجاح خطة التعافي الاقتصادي ومن المقرر ان تنفذ خلال شهر".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نفي لبناني لمزاعم الإفلاس.. "خطة جديدة لتنمية الاقتصاد"
ميقاتي: سنزيل أي تهديد للانتخابات
فلسطين إلى واجهة العمل الفدائي مجدداً وغليان الضفة يرعب إسرائيل
"إفلاس لبنان".. الشامي يوضح تصريح حبس الأنفاس
حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة "إفلاس المصرف"
حفلات جنون إنتخابية في لبنان وعَلَت أصوات الفِراخ فوق أصوات الديوك؟
وزير الصحة اللبناني يؤكد عدم إقفال البلاد
الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة والمصرف المركزي
رؤى وفِكَرٌ تطويريّة لعمل الجبهة الوطنيّة التّقدميّة في سورية (13) 
رؤى وفِكَرٌ تطويريّة لعمل الجبهة الوطنيّة التّقدميّة في سورية (12) 
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك