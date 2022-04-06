سوريا - لبنان - فلسطين

ميقاتي: سنزيل أي تهديد للانتخابات


أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الحكومة "ستزيل أي شيء يمكن أن يهدد بتعطيل الانتخابات"، بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية اللوائح الانتخابية في كل الدوائر.

وقال ميقاتي، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها بمثابرة وثبات مدركة حجم الأزمات التي تعيشها البلاد وعاملة بكل ما أوتيت من إمكانات لمعالجتها".

وأعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم، في وقت سابق، أن حكومة بلاده وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية.

ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، الأمر الذي أثار مخاوف مسؤولين من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع المالية.

من جهته، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أن الانتخابات الماضية التي أجريت في 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، إلا أنه لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير.

وخلال الفترة الأخيرة، حثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب.

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