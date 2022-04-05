سوريا - لبنان - فلسطين

"إفلاس لبنان".. الشامي يوضح تصريح حبس الأنفاس


رد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، على التصريحات المنسوبة إليه والتي أثارت جلبة حول "إفلاس" لبنان.

وقال الشامي بحسب "سكاي نيوز عربية" إن ما نسب إليه كان مجتزأ من حديث تلفزيوني أجري معه خلال رده على سؤال حول إمكانية مساهمة كل من الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي، بردم هوة الخسائر في البلاد.

وكشف الشامي أنه قال تحديدا "يمكن للدولة أن تساعد بمبلغ بسيط.. وأنا استخدمت هذا التعبير وأقصد من خلاله أن الدولة لا تملك الإمكانيات المادية الكافية."

وقال: "من أنا كي أعلن إفلاس الدولة؟"، مبديا استغرابه من العنوان الخبري الذي أثار البلبلة في لبنان والمنطقة.

ورأى الشامي أن "مثل هذا العنوان مثير للسخرية ولا صحة لما تم أخذه في هذا الخبر على الإطلاق".

ونفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الاثنين، ما أعلنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وتوزيع الخسائر على الدولة والمصارف والمودعين.

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