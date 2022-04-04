سوريا - لبنان - فلسطين

حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة "إفلاس المصرف"


نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الاثنين، ما أعلنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وتوزيع الخسائر على الدولة والمصارف والمودعين.

وقال سلامة في بيان: "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك"

وأعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مؤكدا إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

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