سوريا - لبنان - فلسطين

وزير الصحة اللبناني يؤكد عدم إقفال البلاد


أشار وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الاثنين، إلى تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة، مؤكدا عدم إقفال البلد.

وقال الأبيض في مؤتمر صحافي، إن "نسبة التلقيح في لبنان هي تقريبا 42 بالمئة، ويوجد انخفاض في عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى مراكز التلقيح، ويمكن لأنهم اعتبروا أن فيروس كورونا انتهى، ولكن هناك دولا لا تزال فيها نسبة إصابات كبيرة، مثل الصين وبريطانيا".

وشدد على أن "بعض المستشفيات (اللبنانية) عاجزة عن استقبال المرضى بسبب نقص السيولة والمستلزمات الطبية"، لافتا إلى أنه "بعد انخفاض أعداد إصابات كورونا، قررنا تخفيف القيود المجتمعية المتعلقة بكوفيد، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة، وبالتالي لن نقفل البلد، ولكن من لا يريد أخذ اللقاح عليه تحمل المسؤولية كاملة تجاه نفسه والمجتمع".

وأضاف: "فيما يخص الإجراءات، سيتم وقف العمل بقرار إحضار الـ"pcr" وشهادة اللقاح إلى جميع من يذهب الى المطاعم والمعالم السياحية، أما فيما يخص المطار فلا يوجد فحص "pcr"، لكن الشخص غير الملقح بالكامل (3 جرعات) يجب عليه أن يفعل فحص قبل ان يأتي إلى لبنان".

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