عبداللهيان يؤكد مساعدة إيران للبنان في كافة المجالات

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا في بيروت، مؤكدا على مساعدة لبنان في كافة المجالات.

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر “تويتر”، إن “عبد اللهيان جدد بعد لقائه عون تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وأبرزها توفير مادة القمح”، مشيرا إلى أن “محادثات فيينا ستؤدي الى نتائج ايجابية في وقت قريب”.

من جهته، رأى عون أن “أي تطور إيجابي في مفاوضات فيينا ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم”.

وعبر عن آمله بأن “تستأنف جولات الحوار بين ايران والسعودية لدورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي فتنعكس الجهود إيجابا على المنطقة”.