سوريا - لبنان - فلسطين

عون: لبنان لم يعد قادرا على تحمل اعباء النزوح السوري


أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري.

وقال عون في تصريح بعد لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما، أن ل‍"إيطاليا الدور الكبير في مساعدة لبنان وهي الشريك التجاري الأوروبي الأول معه، ولبنان مصر رغم الصعوبات أن يلملم جراحه من تداعيات الأزمات المتشابكة التي يعاني منها".

وأشار إلى أنه "من أخطر تحديات الأزمات الراهنة، الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية ما يهدد لبنان على المدى البعيد بإفراغه من طاقات حيوية وبصلب هويته وبمستقبل التعددية في المنطقة"، مشددا على أن "لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، وعلى الدول المانحة إعطاء الحوافز داخل سوريا لتحفيز النازحين على العودة".

وأعرب عون عن "أمله بـ"وقف لغة الحرب لحل النزاعات بين الدول وفرض أمر واقع"، متمنيا "بلوغ مسار فيينا خواتيمه عبر التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب ما ينعكس إيجابا على المنطقة".

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