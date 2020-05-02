سوريا - لبنان - فلسطين

نفحات رمضانية...البعد الاخلاقي للصوم


 

 

السيد محمد الطالقاني

 

في خطبة الرسول (ص) عند استقباله شهر رمضان المبارك قال:

أَيُّهَا النَّاسُ : مَنْ حَسَّنَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ كَانَ لَهُ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ ، وَ مَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ ، وَ مَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَ مَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيماً أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَ مَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَ مَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَ مَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ ، وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضاً كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ ، وَ مَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِينُ ، وَ مَنْ تَلَا فِيهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ .

في هذه المقطع وضع لنا رسولنا الاكرم اسس البعد الاخلاقي للصوم بتحسين الخلق فيه والتعامل الامثل مع الاخرين وصلة الرحم وكفالة اليتيم.

كما اكد رسولنا الكريم على الإكثار من الصلاة عليه فإنها تثقل ميزان العبد.

, والتاكيد على دور تلاوة القران في هذا الشهر ومضاعفة اجر من تلاها حيث ان  من خصوصيات شهر رمضان ان نزل فيه القران وان فيه ليلة القدر بكل جلالها وجمالها وعظمتها وانها خير من الف شهر. فااية كرامة هذه التي ادخرها الله تعالى  للصائمين في هذا الشهر العظيم.

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نفحات رمضانية...البعد الاخلاقي للصوم
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