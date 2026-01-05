فاطمة الزهراء (ع) سر من اسرار الله

بقلم : طاهر باقر

مع وجودها في عالم الامكان الا ان الكثير من الحقائق الكونية تبقى مستورة عن اذهان الخلق، والانسان بحاجة الى ان يرتقي بمستواه لكي يدرك تلك الحقائق وطبيعة حركتها في الوجود وهناك مايبقى سرا مكتوما الى آخر يوم في الحياة حتى تتكشف اسراره في عالم الآخرة وهناك امور تحدث امام اعيننا لكننا لانفقه حقيقتها او سبب حدوثها وربما لن نفهم ذلك حتى اخر يوم من حياتنا كالحروف المقطعة في القرآن الكريم هي موجودة في اهم موضع من القرآن الكريم الا اننا لانفقه وجودها ولامحتواها ولاضرورتها مع اعتقادنا باهميتها وتصدرها لآيات القرآن الكريم وكذلك ليلة القدر هي من اسرار خلق الله سبحانه وتعالى ولذا فان اغلب الناس بما فيهم المسلمين لن يتعرفوا عليها وعليهم الجد والاجتهاد في العبادة لكي يصيبوا خيرها وثوابها ومع ذلك تبقى هي سرا من اسرار الوجود وان الله سبحانه وتعالى جعل معرفتها لخاصة اوليائه لكي يزدادوا من خيراتها وبركاتها، ومثل ليلة القدر الظاهرة في الوجود المستورة عن الانظار كذلك فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هي ظاهرة الوجود ومخفي حقيقتها حتى قيل انها سميت فاطمة لان الخلق فطموا عن معرفتها.

ولو دققنا النظر سنجد ان هناك دلائل على هذا السر الالهي وهو اختفاء قبرها الطاهر فبرغم ان ائمة الهدى صلوات الله عليهم قضوا بالقتل والسم الا ان مقابرهم واضرحتهم بارزة مشهودة يزورها ملايين الناس الا انه لااحد يزور ضريح فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فماهو السر الالهي في اخفاء ضريح سيدة نساء العالمين؟.

ان تكون المرأة سيدة نساء العالمين وان تصبح سرا الهيا مخفيا عن الناس في نفس الوقت فهذا امر عجيب!

لان السيدة الاولى في العالم يجب ان تظهر للعلن وتتكشف معالم شخصيتها لكافة افراد البشرية حتى يتعرفوا عليها ويستلهموا من وجودها ويستفادوا من بركات مابعد وفاتها، ومثلما عوقبت الامة التي رفضت الامامة بالضياع والتيه مئات السنين كذلك زويت بركات سيدة نساء العالمين عن الامة التي لم تعرف قدرها وقابلتها بالظلم والاساءة مع ان الله سبحانه وتعالى جعل مودتها جزءا من الاجر الذي يجب ان يؤديه المسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

هناك تفسير عجيب لِكُنهِ فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في الاحاديث والروايات بانها تمثل حقيقة ليلة القدر فالناس مشغولة الفكر الفكر والبال في البحث عن ليلة القدر لكنهم لايفهمون ان ليلة القدر هي متجسدة امامهم من لحم ودم ففي تفسير نور الثقلين والبرهان وكتاب بحار الأنوار عن تفسير فرات الكوفي مسنداً عن الإمام الباقر (عليه السلام) في تفسير سورة القدر، قال: إنّ فاطمة هي ليلة القدر، من عرف فاطمة حقّ معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنّما سمّيت فاطمة لأنّ الخلق فطموا عن معرفتها، ما تكاملت النبوّة لنبيّ حتّى أقرّ بفضلها ومحبّتها وهي الصدّيقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الاُولى.(1).

تشبيه فاطمة الزهراء بليلة القدر يقرب الصورة الرمزية لبضعة النبي الاكرم للاذهان لكنه يدخلهم في غموض اكبركمن يتحدث عن وجود كنز لكنه لايذكر اين هذا الكنز ولامحتواه ولاقيمته، فلاشك ان الوصول الى هذا الكنز هو امر صعب، ومع ذلك فهناك عدد من الناس سيستحقون حيازة هذا الكنز بفضل الجهد الذي يبذلوه من اجل الوصول الى تلك المعرفة.

والمثير ان معرفة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هي ليست محلا لاختلاف المسلمين فقط بل حتى الشيعة ايضا فالموالون لاهل بيت النبوة يتفاوتون بالنسبة لمعرفتهم لفاطمة الزهراء وعلى هذا الاختلاف يجري تقييم درجاتهم ومنازلهم فمثلما كان الامام علي عليه السلام فاروق المسلمين وعلى معرفته تتكشف منازلهم ورتبهم كذلك فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هي فاروق الشيعة.

ولاتقتصر معرفتها على ادراك مناقبها وفضلها بل تتعدى ذلك الى معرفة مظلوميتها، فهناك من ينفي مظلومية الزهراء برغم الاحاديث والروايات التي تحذر المسلمين من انها ستتعرض للظلم ومنها الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن فاطمة بضعة مني، وهي نور عيني، وثمرة فؤادي، يسوءني ما ساءها، ويسرني ما سرها، وإنها أول من يلحقني من أهل بيتي).(2) فلماذا يتحدث النبي عن الاساءة لفاطمة الزهراء عليها السلام وهو يعرف بانها الاسرع لحوقا به كما ذكر صلوات الله عليه حيث انها استشهدت بعد خمسة وسبعين يوما من وفاته صلوات الله عليه وهناك رواية اخرى يؤكد فيها رسول الله بوضوح المظلومية التي ستقع على فاطمة الزهراء من بعده؛

فعن عبد الله بن العباس قال: لما حضرت رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته، فقيل له: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: أبكي لذريتي وما تصنع بهم شرار أمتي من بعدي، كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه، فلا يعينها أحد من أمتي، فسمعت ذلك فاطمة (عليها السلام) فبكت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

لا تبكين يا بنية، فقالت: لست أبكي لما يصنع بي من بعدك، ولكني أبكي لفراقك يا رسول الله، فقال لها: أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي فإنك أول من يلحق بي من أهل بيتي.(3)

وبالرغم مما جرى من اخفاء فضل وكرامات السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها الا ان مااورده المسلمون من تلك الروايات الضئيلة تكشف جانبا من السر الالهي المستودع فيها ففي قصة زواجها تكشف الروايات التاريخية جانبا غيبيا في هذه الشخصية العظيمة.

فعندما تقدم لخطبتها كبار القوم ومن بينهم الخليفة الاول والثاني يذكر المسلمون ان النبي صلوات الله عليه لم يرد احدا منهم بل قال انه ينتظر القضاء فيها يعني امر الله عزوجل في تزويج فاطمة الزهراء صلوات عليها وحينما اتى الجواب من الوحي امر عزوجل بتزويجها لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه وهذه فضيلة لم تحض بها امراة من الاولين والآخرين ان يكون تزويجها بامر الله عزوجل.

وفي النصّ الذي ورد ذكره عن الامام الصادق عليه السلام فيما يريد المؤمن من استخارة اللّه تعالى ويطلب منه أن يهديه إلى الخير فيما يريد الإقدام عليه جاء فيه " اللهم إنّي أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسّرّ المستودع فيها" فماهو السر المستودع في فاطمة وفي كل حالاتها اسرار وعجائب لم تحصل لبشر من قبل فمنذ ولادتها ونحن نشهد العجائب من فاطمة عليها السلام وهنا سننقل من مصدر سني هذه الرواية العجيبة التي تدل على ان خلقة فاطمة ليست كخلقة بني البشر: "عن عائشة قالت قلت يارسول الله مالك إذا قبلت فاطمة جعلت لسانك في فيها كأنك تريد أن تلعقها عسلا فقال صلى الله عليه وسلم إنه لما أسري بي أدخلني جبريل الجنة فناولني تفاحة فأكلتها فصارت نطفة في ظهري فلما نزلت من السماء واقعت خديجة ففاطمة من تلك النطفة كلما اشتقت إلى تلك التفاحة قبلتها"(4)

وردت الرواية في كتاب "ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى" لمحب الدين الطبري وهو يذكر في عناوين اخرى من كتابه على ان تزويج فاطمة كان بامر من الله تعالى ويقر ان التزويج جرى في السماء قبل الارض، وماذكرناه الان هو نبذة بسيطة عن مناقب فاطمة الزهراء ولم ناتِ على ذكر معاجزها والخوارق التي حدثت على يدها لكي لايظن الظانون باننا نبالغ في شخصية سيدة نساء العالمين.

وكما هي كل الاسرار سينكشف سر فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في الآخرة عندها تتضح مكانتها وعظمتها امام جميع افراد البشرية ولما يأمر الله سبحانه لها بالدخول الى الجنة تلتفت : "فيقول الله: يا بنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتقول: يا رب أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم فيقول الله: يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حب لك أو لاحد من ذريتك خذي بيده فادخليه الجنة قال أبو جعفر (عليه السلام): والله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الردئ" (5)

