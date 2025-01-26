الصفحة الإسلامية

اشارات قرآنية من كتاب باب الحوائج الإمام الكاظم للدكتور الحاج حسن (ح 1)


الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في کتاب باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام للدكتور حسين الحاج حسن: قال داود بن زربي: سمعت أبا الحسن الأول عليه السّلام يقول: (اللهم إني أسألك العافية، و أسألك جميل العافية، و أسألك شكر العافية، و أسألك شكر شكر العافية. و كان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم يدعو و يقول: أسألك تمام العافية ثم قال: تمام العافية الفوز بالجنة، و النجاة من النار). و لا ريب أن الدعاء من قلب العبد الصالح المؤمن، التقي، الورع يستجاب من اللّه العزيز القدير. و جاء ذلك في القرآن الكريم: "وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‌" (غافر 60).

 

وعن دعاء يوم الجمعة يقول الدكتور الحاج حسن: روى الشيخ الطوسي قدس اللّه سره، باسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام: اللهم اغفر لي، و ارزقني، و ارحمني، و اجبرني، و عافني، و اعف عنّي، و ارفعني، و اهدني، و انصرني، و الق قلبي الصبر و النصر يا مالك الملك، فإنّه لا يملك ذلك غيرك. اللهم و ما كتبت عليّ من خير فوفّقني و اهدني له، و منّ عليّ به، و أعني و ثبّتني عليه، و اجعله أحب إليّ من غيره، و أثر عندي مما سواه، و زدني من‌ فضلك. اللهم إني أسألك رضوانك و الجنة، و أعوذ بك من سخطك و النار، و أسألك النصيب الأوفر في جنّات النعيم. اللهم طهّر لساني من الكذب، و قلبي من النفاق، و عملي من الرياء و بصري من الخيانة، فإنّك تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور اللهم إن كنت عندك محروما مقتّرا عليّ رزقي فامح حرماني و تقتير رزقي، و اكتبني عندك مرزوقا موفّقا للخيرات، فإنك قلت تباركت و تعاليت‌ "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ‌ ما يشاء وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ"‌ (الرعد 39) صلّى اللّه على محمد و آله إنك حميد مجيد.

 

وعن الامامة يقول الدكتور حسين الحاج حسن في كتابه: الذي دفعني إلى الحديث عن الإمامة هو سؤال بعض الأساتذة الزملاء في الجامعة اللبنانية، كلية الآداب قوله: لما ذا الشيعة يعظمون دور الإمامة أكثر مما تستحق؟ و ما هو دور الإمام بعد وفاة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم؟ قبل الجواب على هذا السؤال أرى من الغريب جدا ما يدعيه غير الشيعة من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم رحل من هذه الدنيا و لم يوص إلى أحد من بعده ليقوم مقامه، و يتحمّل مسئولية تنفيذ الدعوة الإسلامية، فترك الأمة بلا إمام يدير شئونها، و يجمع شملها، و يوضح السنن، و يقوّم الاعوجاج، و يقيم الحدود، و يرشد الضالين عن الخط الإسلامي الصحيح؟ و ما هو ثابت عند المؤرخين و كتاب السنن أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كان يستخلف على المدينة إذا أراد سفرا، و لا يرسل جيشا في مهمة حتى يعيّن له قائدا، و ربّما عين لبعض جيوشه أكثر من قائد. و من المؤسف انه عند ما يريدون تنزيه شخص أو جماعة يخلقون أفضل المبررات في نظرهم، و يعتذرون عنهم بأحسن الأعذار. من ذلك ابتدع معاوية فرقة القصاصين الذين يشيدون بمآثره، و يعيبون على عليّ و أنصاره. ثم اخترع فرقة المرجئة الذين يرجئون معايب و نقائص الخليفة إلى يوم الحساب، و يعفى من محاسبة الجماعة له إن ظلم أو أخطأ. كما نسب إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم و إلى اللّه سبحانه و تعالى ما لم ينزل به سلطان. كل ذلك من أجل تصحيح عمل قام به السلف، أو من أجل مصالح دنيوية ضيّقة، و قد نسوا أو تناسوا قول اللّه تعالى: "أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‌" (يونس 35). و لو أنصف الناس الإمام علي أمير المؤمنين عليه السّلام لاكتفوا بنص الغدير وحده دون غيره من النصوص الكثيرة، فقد شهد بيعة يوم الغدير جل المسلمين، و شاهدوا المراسيم التي اجراها الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم في ذلك اليوم التاريخي و من العجيب كيف نسيت الأمة بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم ذلك اليوم، هذا و العهد قريب، و الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم بعد لم يدفن و الشهود الكثر حضور. و لا أريد أن أخوض في هذا الحديث المؤلم الذي دب الاختلاف بين المسلمين و فرّقهم فرقا و شيعا. و لا يخفى على كل ذي بصر ان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام وحده المنصوص عليه بالخلافة من قبل الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و كذلك أولاده عليهم الصلاة و السلام‌. و قد التزم الأئمة عليهم السّلام في نص بعضهم على بعض، السابق منهم على اللاحق، و الوالد على ولده، إقامة للحجة، و إعذارا للأمة. و هنا أحد النصوص الكثيرة في حق الامام موسى الكاظم عليه السّلام من قبل أبيه الصادق عليه السّلام: قال محمد بن الوليد: سمعت علي بن جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد عليهما السّلام يقول لجماعة من خاصته و أصحابه: استوصوا يا بني موسى خيرا، فانه أفضل ولدي، و من أخلفه من بعدي، و هو القائم مقامي، و الحجّة للّه تعالى على كافة خلقه من بعدي.

 

وعن معنى الإمامة يقول الدكتور الحاج حسن في كتابه: الإمام لفظا: يقال للطريق الواسع الواضح، و لدليل المسافرين، و لحادي الإبل، و القدر الذي يتعلمه التلميذ كل يوم في المدرسة يقال: حفظ الصبي إمامه. و القرآن للمسلمين جاء في التنزيل: "وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ‌" (يس 12). و الإمامة اصطلاحا: (رئاسة عامة في أمور الدين و الدنيا لشخص انساني) و الإمام حسب هذا التحديد هو الزعيم العام و الرئيس المتبع الذي له السلطة الشاملة على جميع شئون الناس الدينية و الدنيوية فالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أولى بالمؤمنين من‌ أنفسهم فكذلك الإمام حسب ما نص عليه النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم في خطابه بغدير خم حينما نصب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام خليفة و إماما على المسلمين من بعده.

 

وعن تعيين الإمام يقول الدكتور حسين الحاج حسن في كتابه: أجمع الشيعة ان الانتخاب في الإمامة باطل، و الاختيار فيها مستحيل، فحالها كحال النبوة، ليس بيد الأمة، و لا بيد أهل الحل و العقد فكما أن النبوة لا تكون بايجاد الإنسان و رغبته كذلك الإمامة، لأنّ العصمة التي هي شرط من شروط الإمامة عند الشيعة، لا يعلمها إلّا اللّه سبحانه و تعالى، المطلع على دخائل القلوب‌ و خفايا النفوس، فهو عزّ و جلّ وحده يمنحها لمن يشاء من عباده و يختاره لمنصب الإمامة و الخلافة. فالنبوة و الإمامة، كونهما منصبا إلهيا فإن تعيينهما من مختصاته تعالى و لا يجوز فيهما الترشيح و الانتخاب. و قد أعلن ذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: "يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ‌" (ص 26). و قال تعالى أيضا: "وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‌ عَمَّا يُشْرِكُونَ‌" (القصص 68). و النصوص المتضافرة عن أئمة أهل البيت تدل بوضوح على وجوب تعيين الإمامة من اللّه عز و جل. من تلك النصوص ما استدل به حجة اللّه على أرضه، و خليفته على عباده الذي يصلح ما فسد من نظام الدين و يقوم الاعوجاج، مهدي هذه الأمة (عجل اللّه فرجه الشريف) و ذلك عند ما سأله سعد بن عبد اللّه عن العلة التي تمنع من اختيار الناس إماما لأنفسهم فاجابه عليه السّلام قائلا: - يختارون مصلحا أو مفسدا؟- بل مصلحا. - فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد بما يخطر ببال غيره من إصلاح أو فساد؟ - بلى‌ - فهي العلة أوردها لك ببرهان يثق به عقلك، اخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم اللّه و أنزل الكتب عليهم، و أيدهم بالوحي و العصمة، إذ هم أعلام الأمم، و أهدى إلى الاختيار، منهم مثل موسى و عيسى هل يجوز مع وفور عقلهما، و كمال علمهما إذا هما بالاختيار ان تقع خيرتهما على المنافق و هما يظنان أنه مؤمن. - لا. - هذا موسى كليم اللّه مع وفور عقله و كمال علمه، و نزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه، و وجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن لا يشك في ايمانهم‌ و اخلاصهم، فوقعت خيرته على المنافقين. قال تعالى في ذلك: "وَ اخْتارَ مُوسى‌ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ‌" (الأعراف 155). إلى قوله تعالى: "فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ‌" (النساء 153) فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه اللّه للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح، و هو يظن أنه الأصلح علمنا ان الاختيار ليس إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور، و تكن الضمائر. من هنا نعلم ان الطاقات البشرية قاصرة عن إدراك الأصلح الذي تسعد به الأمة و إنما أمر ذلك بيد اللّه تعالى العالم بخفايا الأمور قال تعالى: "إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ" (آل عمران 29).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاسلام هناك من يفهمه خطا او يلصق به الخطا
مفهوم الأرض المقدسة في القرآن الكريم (ح 15)
كلمات مترادفة في القرآن الكريم (سنة و عام) (ح 7)
اشارات قرآنية من كتاب باب الحوائج الإمام الكاظم للدكتور الحاج حسن (ح 2)
اشارات قرآنية من كتاب باب الحوائج الإمام الكاظم للدكتور الحاج حسن (ح 1)
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو حقّ الإمام الكاظم عليه السلام الذي ينبغي أن نعرفه؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن تفاوت الرؤى والاحلام بين البيئة المؤثرة والمحتوى الذاتي للانسان
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا كان الموعد على الجسر ببغداد؟
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف تتفاوت الرؤى والأحلام بين البيئة المؤثرة والمحتوى الذاتي للإنسان؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مراتب العلم الخاص بين السعي والاجتهاد والإلهام الإلهي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك