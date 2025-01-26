مفهوم الأرض المقدسة في القرآن الكريم (ح 15)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "وَ لَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ" (يونس 93)‌. إنّ التعبير ب "مُبَوَّأَ صِدْقٍ" (يونس 93)‌ يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ اللّه سبحانه قد وفى بما وعد به بني إسرائيل و أرجعهم إلى الوطن الموعود، أو أنّ‌ مُبَوَّأَ صِدْقٍ‌ إشارة إلى طهارة و قدسية هذه الأرض، و بذلك تناسب أرض الشام و فلسطين التي كانت محط الأنبياء و الرسل. و قد احتمل جماعة أن يكون المراد أرض مصر، كما يقول القرآن في سورة الدخان الآية (25)- (28): "كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ * وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ * وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ * كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ‌" (الدخان 25-28). و قد جاء هذا المضمون في الآية (57)-(59) من سورة الشعراء، و نقرأ في آخرها: "وَ أَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ‌" (الشعراء 59). من هذه الآيات نخرج بأنّ بني إسرائيل قد بقوا فترة في مصر قبل الهجرة إلى الشام، و تنعّموا ببركات تلك الأرض المعطاء. ثمّ يضيف القرآن الكريم: "وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ‌" (يونس 93) و لا مانع بالطبع من أن تكون أرض مصر هي المقصودة، و كذلك أراضي الشام و فلسطين. إلّا أنّ هؤلاء لم يعرفوا قدر هذه النعمة "فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ‌" (يونس 93) و بعد مشاهدة كل تلك المعجزات التي جاء بها موسى، و أدلة صدق دعوته، إلّا "إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" (يونس 93)‌ و إذا لم يتذوقوا طعم عقاب الاختلاف اليوم، فسيذوقونه غدا. و قد احتمل أيضا في تفسير هذه الآية، أن يكن المراد من الاختلاف هو الاختلاف بين بني إسرائيل و اليهود المعاصرين للنّبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم في قبول دعوته، أي إنّ هؤلاء رغم معرفتهم صدق دعوته حسب بشارات و علامات كتبهم السماوية، فإنّهم اختلفوا، فآمن بعضهم، و امتنع القسم الأكبر عن قبول دعوته، و إنّ اللّه سبحانه سيقضي بين هؤلاء يوم القيامة. إلّا أنّ الاحتمال الأوّل أنسب لظاهر الآية.

وعن کتاب مفاهيم القرآن للشيخ جعفر السبحاني: "القدّوس" وقد جاء القدُّوس في الذكر الحكيم مرّتين ووقع وصفاً له سبحانه في كلا الموردين. قال سبحانه: ( سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ" (الحشر 23). وقال سبحانه: ( يُسَبِّحُ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ المَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الحَكِيمِ" (الجمعة 1). كما أنّه جاء المقدَّس مذكّراً ومؤنّثاً في موارد ثلاثة ووقع وصفاً للوادي والأرض. قال سبحانه: ( إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ المُقَدَّسِ طُوًى" (النازعات 16). وقال سبحانه: ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ المُقَدَّسِ طُوًى" (طه 12). وقال سبحانه: ( يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ" (المائدة 21). ومن ملاحظة مجموع الآيات، يعرف معناه. وهو كما قال ابن فارس: شيء يدلّ على الطهر، والأرض المقدّسة المطهّرة، وتسمّى الجنّة حظيرة القدس، وجبرئيل (روح القدس) ووصف الله تعالى ذاته بالقدّوس بذلك المعنى لأنّه منزّه عن الأضداد والأنداد والصاحبة والولد. تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً. فالظاهر ممّا ورد من هذه المادة في القرآن الكريم هو الطهارة من القذارة المعنويّة والنزاهة عمّا لا يناسب ساحة الشيء. قال حكاية عن الملائكة: ( وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ" (البقرة 30). والظاهر أنّ التسبيح والتقديس في الآية بمعنى واحد، وهو تنزيهه عن الشرك والمثل، وكل ما يعدّ نقصاً. وهناك نكتة لافتة للنظر وهو أنّ اسم القُدُّوس ورد بعد إسم الملك في الآيتين ولعلّه لبيان أنّ كونه تعالى ملكاً يفارق كون غيره ملكاً، فالملوكيّة جُبِلت على الظلم والتعدّي والإفساد.

جاء في کتاب من هدى القرآن للسيد محمد تقي المدرسي: قوله تعالى "يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ" (ال عمران 106)‌ إن الاختلاف المشروع الوحيد هو بين الكفر والإيمان لأنه الخلاف الذي يعترف به ربنا هناك عند الحساب الحق.. والكفر بعد الإيمان هو الاختلاف حسب القيم الأرضية الزائفة بعد تمسك الأمة بقيمة واحدة هي قيمة التوحيد. إن الإيمان بالأرض وتقديس التراب والوطنية ومحاربة الناس من أجلها نوع من الكفر بقيمة التوحيد التي تجعلك تؤمن بالله وبكل إنسان مؤمن به، في أي أرض عاش، وكذلك الإيمان بسائر القيم الزائفة، من هنا نعرف أن الاختلاف كفر. التوحيد صبغة المجتمع الذي يبشرِّ به الدين، وتوحيد الله سبحانه يتنافى والقيم الشركية التي يهبط إليها البشر عندما يبتعدون عن الوحي الإلهي من تقديس الآباء والتراث والتقاليد والتمحور حول القبيلة والعشيرة وتقديس الأرض والقوم والحزب، إلى تأليه الثروة والقوة واللون والعنصر. كلا.. الإنسان فوق ذلك جميعا إذا تمسك بحبل الله، واهتدى بنور الوحي والعقل. وتلك القيم الزائلة ليست فقط شركية تقلل من قيمة الإنسان بعيدا عن تلك الاعتبارات وتشوِّه رؤيته الى حقائق الخلق، وتحجبه عن معرفة الخالق. بل هي أيضا جاهلية متخلفة، وما تقدمت البشرية خطوة إلا بقدر ابتعادها عن تلك القيم بمثلها. فمن عكف على عبادة صنم الأولين، وقدس تراثه وتقاليده أنَّى له أن يساير تطورات الزمن، ويستوعب تجارب الآخرين، وينمو مع الأفكار التقدمية؟ وَمَن عبد صنم قبيلته أو عشيرته هل يمكنه أن ينفتح على إيجابيات غيره أو يمد يد التعاون مع من يَعُدُّهم الأرذلين ويسخر منهم، مهما كان عندهم من أفكار وطاقات؟

تكملة للحلقات السابقة جاء في موقع براثا عن مجلس حسيني انحراف المجتمع وعقوبة السماء للشيخ عبد الحافظ البغدادي: بين دخول مصر والخروج منها: لو رجعنا إلى النصوص المقدسة التي تناولت حادثة خروج بني إسرائيل من مصر، لوجدنا أن هناك اتفاقًا في الأحداث التي وقعت اثناء دخول بني إسرائيل مصر وخروجهم منها. حسب العهد القديم، فإن المدة التي قضاها بنو إسرائيل في مصر، تتراوح بين 400 عام الى 430 كما ذكر (سفر الخروج). بينما القران ذكر سبب دخولهم مصر ولم يذكر المدة.كون العبرة بالتيه وليس المدة. يتفق العهد القديم مع القرآن الكريم أن دخول يعقوب وأبنائه إلى مصر، حدث في زمن المجاعة، وأنهم بقوا فيها عندما التقوا بيوسف الذي كان يشغل إحدى الوظائف الكبرى في الحكومة المصرية. ولكن حدث تغيُّر كبير في معاملة العبرانيين من جانب السلطة الفرعونية بعد وصول ملك مصري جديد إلى العرش.اسمه الوليد بن مصعب (فرعون موسى). تذكر الكتب المقدسة نزول كوارث على العبرانيين انتقامًا وظلما كونهم ينتمون لموسى عليه السلام.ورد في سفر الخروج، قول يهوه لموسى،يهوه يعني الله. يعطي امرا بخروج بني إسرائيل من مصر: (إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَذَلَّةَ شَعْبِي فِي مِصْرَ وَسَمِعْتُ صُرَاخَهُمْ فاخرج شَعْبِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ) ما يعني أن عملية الخروج تمت بناء على أمر من الله لبني إسرائيل. وكلمة شعبي تعني هم شعب الله المختار. ضارب الروايات: من أقوى الطعون التي تُوَجَّه إلى واقعة الخروج، هي التي تنتقد تعداد بني إسرائيل وقت الخروج. ففي سفر الخروج، نجد الروايات أن عدد الرجال الذين خرجوا مع موسى عليه السلام كان 600 ألف، وروايات اخرى تقول انهم ما بين 2 ونصف الى 3 مليون شخص. هذأ العدد اثار اعتراضات المؤرخين المسلمين وغيرهم الذين قالوا بزيف الخبر في العهد القديم ويؤكد التحريف فيه. لان عدد أبناء يعقوب وأحفاده الذين دخلوا مصر، كانوا بحدود (75 فردًا). فكيف تكاثروا ليصلوا إلى مليونين أو ثلاثة ملايين، في غضون أربعة أجيال فقط؟ بالرغم ان الروايات في التفاسير القرآنية تؤكد أن كثيرًا من أطفال اليهود قُتِلوا بشكل منظم يوم ولادتهم، بأوامر من فرعون، الأمر الذي يشير إلى قلة عددهم في مصر وقت خروجهم. سورة الشعراء ورد راي فرعون وصفه العبرانيين بقوله: "إِنَّ هؤلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ" (الشعراء 54)، دليلًا على قلة عددهم زمن موسى. من المعجزات التي لم ترد في القرآن، معجزتا (عمود النور) و (عمود السحاب). ورد في اسفارهم (سفر الخروج) (وكان الرب يسير أمامهم نهارًا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلًا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارًا وليلا). الغرض من ذلك العمود أن يقود الشعب العبراني ويحميهم من الحيوانات المتوحشة والطرق الوعرة وغيرها. أما عن المعجزات المُتفَق عليها، أهمها معجزة (انفلاق البحر وعبور بني إسرائيل، ثم عودته إلى سيرته الأولى وغرق فرعون وجنوده). وهذا الخروج اعتبر عيدا عند اليهود يُعرف بـ(عيد الفصح) أو (عيد الفطير) لانه يوافق خروج أجدادهم من مصر متعجلين، لم تتح لهم فرصة تناول خبزهم، فأكلوه فطيرا غير مختمر. والاحتفال به سبعة أيام. أما بعض المسلمين، يحيون تلك المناسبة من خلال صيام يوم العاشر من محرم، ويطلقون عليه صيام (يوم عاشوراء)،وهذا ورد في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة، وجد اليهود فيها، يحتفلون في ذلك اليوم نجاة موسى من فرعون، لذلك دعا المسلمين إلى صيام يوم العاشر شكرًا لله وتقربًّا إليه، وفسر ذلك بقوله: (نحن أولى بموسى منكم)، ويعني يهود المدينة.