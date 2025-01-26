الاسلام هناك من يفهمه خطا او يلصق به الخطا

المدرسة الاعدادية ليست مسؤولة عن اختيار الطالب للكلية فالاعدادية تهيء كل مستلزمات الدراسة والنجاح ،والاسلام ليس مسؤولا عن من يسيء التصرف او التخلف ، الاسلام مدرسة متكاملة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولا علاقة له لمن يفهم الاسلام خطا او من يلصق بالاسلام الخطا

الانسان بحد ذاته يريد السعادة ولكل انسان حقوق وعليه واجبات وهذه تتحقق بالعدالة والعدالة تتحقق بالقانون السليم والقانون السليم يؤتي اكله بالرجال الذين يترجمون مفرداته على الارض بكل نزاهة وامانة ومفردات القانون من يضعها ؟ هنا النقاش ، العبد ام رب العبد ؟

القران وسنة الرسول وضعا الاسس السليمة للتشريع واستطيع ان اقول على نحو الاجمال باختصار ان القران حدد الحسن والقبيح ، مثلا السرقة حرام اداء الامانة واجب ومن هنا لم يحدد نوعية السرقة فالسرقات اليوم اصبحت الكترونية فهل هذا يعني ان الاسلام لم يذكرها ؟ الزواج حدده الاسلام وفق ضوابط لا يمكن لاي قانون او تشريع ان يغير قانون الزواج

اما بناء ناطحات السحاب والمترو والوصول الى الفضاء فهذا لا علاقة له بالاسلام ولكن اخلاقيات من يقوم بذلك يجب ان تكون سليمة حتى لا يستخدم علومه استخداما غير شرعي اي يؤثر على الاخرين .

فالذي يكتشف كاميرا بطائرة ويتحكم بها عن بعد لكي يصور على الارض شيء رائع ولكن عندما يستخدمها لتصوير مثلا عائلة تجلس في حديقة المنزل ليطلع عليها هنا حرام، فالمشلكة بالتصرف وليس بالاكتشاف فالاسلام يؤكد على حسن التصرف ، او مثل اقرب هل يحق من بيده موبايل ان يصور ما يشاء ويعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي ؟

هنالك نفوس مريضة ومغرضة تحمل الاسلام التخلف بينما واقعا تطور البلد يكون من عدالة حكومتها فكيف بنا والحكومات الاسلامية ان اغلبها جاءت باوامر شيطانية ، فلو سالنا عن العوائل التي تحكم بلدان من نصبها؟ الا يوجد علماء مسلمين يعملون في بلدان غربية فلماذا لا تنسبوها للاسلام تنسبوها للغرب ، ويقابلها لماذا تم تصفية العلماء المسلمين الذين يريدون خدمة بلدهم على يد الموساد والـ سي اي ايه ؟

منذ غزو المغول والاستبداد العثماني والاحتلال البريطاني يعقبه الامريكي لم يستطع المسلمون من تنفس الحرية باستثناء بعض الفترات لدول متفرقة قامت هنا وهناك مثلا الدولة الفاطمية والدولة البويهية وغيرهم .

وانا اشاهد برنامج قديم لانطوني خليفة يسال رجل ازهري او سعودي عن حور العين للرجال في الجنة فماذا يكون للنساء ؟ هكذا اسئلة تافهة تدل على تفاهة التفكير وكان الاسلام متوقف على ما يوجد في الجنة والقران يتحدث للانسان بعمومه ان له ما يريد في الجنة من باب الترغيب ولكن هذا لا ياتي الا من خلال الالتزام بالاهم وهو السيرة الحسنة في الدنيا ، والخصال الحسان ليست فقط معنوية بل ترجمتها لعلوم تخدم المجتمع وترتقي به نحو الافضل .

العجيب عند تاكيد القران على وصف الجنات بالاشجار والانهار والجحيم وكيفية التعذيب تجد طواغيت الارض يعملون على بناء القصور بشكل الجنات ويستخدمون اجهزة تقوم بالتعذيب على غرار الجحيم بابشع صوره .

اطلاقا الاسلام لا يؤمن بالتعذيب ومن شرع غير ذلك فهو اجتهاده، الاسلام يؤكد على حبس المتهم لمدة وجيزة لعله يعترف وان لم يعترف يطلق سراحه فليس الدليل ينتزع بالتعذيب .

ولا يوجد رجل دين يرغم الاخرين على اتباعه ومن يفعل ذلك فهذا ذنبه وليس للاسلام اي ذب في ذلك ، لماذا العمل الارهابي الذي يصدر عن ارهابي اذا كان مسلما اتهموا الاسلام واذا كان غير ذلك قيل عنه متخلف عقليا او يعاني من امراض نفسية ؟ هذه المعايير مدروسة من قبل الصهيونية .

حكاية : عندما هلك ميشيل عفلق حكى لنا العطار ابو خليل وهو رجل كبير في السن قال : انا كنت اعمل فلاحا في قصر البكر، وفي يوم ما ارسلني ومعي شخص الى قصر ميشيل عفلق لترتيب حديقة قصره لان فلاحه مريض، وبعد ان اكملنا عملنا قال لي: انتم مسلمانه ، قلت : نعم، قال: حرام تعيشون ورمى علي خمسة دنانير اكرامية .