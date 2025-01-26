الدكتور محمد حسين الصغير وترتيب السور والآيات القرآنية

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في کتاب تأريخ القرآن للدكتور محمد حسين علي الصغير عن ترتيب السور القرآنية كما جاء في القرآن الكريم وعدد آياتها: 1 الفاتحة 7 مكية نزلت بعد المدثر (وقيل إنها مدنية عن مجاهد، وقيل أنزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة، وكونها مكية هو الأشهر (ظ: فيما سبق، الهامش رقم: 46، من هذا الفصل)). 2 البقرة 286 مدنية أول سورة مدنية (ما عدا الآية: 281، فإنها نزلت بعرفات في حجة الوداع، وهذا لا يعارض مدنيتها.). 3 آل عمران 200 مدنية نزلت بعد الأنفال. 4 النساء 176 مدنية نزلت بعد الممتحنة. 5 المائدة 120 مدنية نزلت بعد الفتح (ما عدا الآية: 3، فإنها نزلت في حجة الوداع، وهذا لا يعارض مدنيتها). 6 الأنعام 165 مكية نزلت بعد الحجر (ما عدا الآيات: 20، 23، 91، 93، 114، 141، 151، 152، 153 فإنها مدنية). 7 الأعراف 206 مكية نزلت بعد ص (ما عدا الآيات: 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170 فإنها مدنية.). 8 الأنفال 75 مدنية نزلت بعد البقرة (ما عدا الآيات: 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، فإنها مكية). 9 التوبة 129 مدنية نزلت بعد المائدة (ما عدا الآيتين: 128، 129، فمكيتان). 10 يونس 109 مكية نزلت بعد ‌الإسراء (ما عدا الآيات: 40، 94، 95، 96، فإنها مدنية). 11 هود 123 مكية نزلت بعد يونس (ما عدا الآيات: 12، 17، 114، فإنها مدنية). 12 يوسف 111 مكية نزلت بعد هود (ما عدا الآيات: 1، 2، 3، 7، فإنها مدنية). 13 الرعد 43 مدنية نزلت بعد محمد. 14 إبراهيم 52 مكية نزلت بعد يوسف (ما عدا الآيتين: 28، 29، فمدنيتان). 15 الحجر 99 مكية نزلت بعد يوسف (ما عدا الآية: 87، فمدنية على رواية يضعفها الكثيرون). 16 النحل 128 مكية نزلت ‌بعد ‌الكهف (ما عدا الآيات: 126، 127، 128، فإنها مدنية). 17 الإسراء 111 مكية نزلت ‌بعد ‌القصص (ما عدا الآيات: 26، 32، 33، 57، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، فإنها مدنية). 18 الكهف 110 مكية نزلت بعد‌ الغاشية (ما عدا الآيات: 28، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، فمدنية). 19 مريم 98 مكية نزلت بعد فاطر (عدا الآيتين: 58، 71، فمدنيتان).

ويستطرد الدكتور الصغير رحمه الله عن ترتيب السور القرآنية كما جاء في القرآن الكريم وعدد آياتها قائلا: 20 طه 135 مكية نزلت بعد مريم (عدا الآيتين: 130، 131، فمدنيتان). 21 الأنبياء 112 مكية نزلت بعد إبراهيم. 22 الحج 78 مدنية نزلت بعد النور (ما عدا الآيات: 52، 53، 54، 55، فنزلت بين مكة والمدينة). 23 المؤمنون 118 مكية نزلت بعد الانبياء. 24 النور 64 مدنية نزلت بعد الحشر. 25 الفرقان 77 مكية نزلت بعد يس (ما عدا الآيات: 68، 69، 70، فإنها مدنية). 26 الشعراء 227 مكية نزلت بعد الواقعة (ما عدا الآيات: 197، 224، 225، 226، 227، فإنها مدنية). 27 النمل 93 مكية نزلت بعد الشعراء. 28 القصص 88 مكية نزلت بعد النمل (ما عدا الآيات: 52، 53، 54، 55، 85، فنزلت بالجحفة أثناء الهجرة). 29 العنكبوت 69 مكية نزلت بعد الروم (ما عدا الآيات: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، فإنها مدنية). 30 الروم 60 مكية نزلت‌ بعد‌ الانشقاق (عدا الآية: 17، فإنها مدنية). 31 لقمان 34 مكية نزلت ‌بعد‌ الصافات (ما عدا الآيات: 27، 28، 29، فإنها مدنية). 32 السجدة 30 مكية نزلت بعد‌ المؤمنون ‌( ما عدا الآيات: 16، 17، 18، 19، 20، فإنها مدنية). 33 الأحزاب 73 مدنية نزلت بعد آل‌عمران. 34 سبأ 54 مكية نزلت بعد لقمان ‌(ما عدا الآية: 6، فإنها مدنية). 35 فاطر 45 مكية نزلت بعد الفرقان. ف 36 يس 83 مكية نزلت بعد الجن (ما عدا الآية: 45، فإنها مدنية). 37 الصافات 182 مكية نزلت بعد الانعام. 38 ص 88 مكية نزلت بعد القمر. 39 الزمر 75 مكية نزلت بعد سبأ (ما عدا الآيات: 52، 53، 54، فإنها مدنية). 40 المؤمن 85 مكية نزلت بعد الزمر (ما عدا الآيتين: 56، 57، فمدنيتان، والسورة تسمى ( غافر ) أيضاً). 41 فصلت 54 مكية نزلت بعد غافر. 42 الشورى 53 مكية نزلت بعد فصلت (ما عدا الآيات: 23، 24، 25، 27، فإنها مدنية). 43 الزخرف 89 مكية نزلت بعد الشورى (ما عدا الآية: 54، فإنها مدنية).

ويستمر الاستاذ محمد حسين الصغير في ذكر ترتيب السور القرآنية كما جاء في القرآن الكريم وعدد آياتها: 44 الدخان 59 مكية نزلت بعد الزخرف. 45 الجاثية 37 مكية نزلت بعد الدخان (ما عدا الآية: 14، فإنها مدنية). 46 الأحقاف 35 مكية نزلت بعد الجاثية (ما عدا الآيات: 10، 15، 35، فإنها مدنية). 47 محمد 38 مدنية نزلت بعد الحديد (ما عدا الآية: 13، فإنها نزلت في الطريق أثناء الهجرة). 48 الفتح 29 مدنية نزلت بعد الجمعة (نزلت هذه السورة في الطريق عند الانصراف من الحديبية). 49 الحجرات 18 مدنية نزلت بعد المجادلة. 50 ق 45 مكية نزلت‌ بعد ‌المرسلات ما عدا الآية: 38، فإنها مدنية. 51 الذاريات 60 مكية نزلت بعد الأحقاف. 52 الطور 49 مكية نزلت بعد السجدة. 53 النجم 62 مكية نزلت ‌بعد‌ الإخلاص (ما عدا الآية: 32، فإنها مدنية). 54 القمر 55 مكية نزلت بعد الطارق (ما عدا الآيات: 44، 45، 46، فمدنية). 55 الرحمن 78 مدنية نزلت بعد الرعد. 56 الواقعة 96 مكية نزلت بعد طه ما عدا الآيتين: 81، 82، فمدنيتان). 57 الحديد 29 مدنية نزلت بعد الزلزلة. 58 المجادلة 22 مدنية نزلت بعد المنافقون. 59 الحشر 24 مدنية نزلت بعد البينة. 60 الممتحنة 13 مدنية نزلت بعد الأحزاب. 61 الصف 14 مدنية نزلت بعد التغابن. 62 الجمعة 11 مدنية نزلت بعد الصف. 63 المنافقون 11 مدنية نزلت بعد الحج. 64 التغابن 18 مدنية نزلت بعد التحريم. 65 الطلاق 12 مدنية نزلت بعد الإنسان. 66 التحريم 12 مدنية نزلت بعد الحجرات. 67 الملك 30 مكية نزلت بعد الطور. 68 القلم 52 مكية نزلت بعد العلق (إلا من الآية: 17 إلى غاية الآية: 33، ومن الآية: 48، إلى غاية: 50 فإنها مدنية). 69 الحاقة 52 مكية نزلت بعد الملك. 70 المعارج 44 مكية نزلت بعد الحاقة. 71 نوح 28 مكية نزلت بعد النحل. 72 الجن 28 مكية نزلت بعد الأعراف.

والسور الأخيرة مع عدد آياتها حسب ترتيبها في القرآن الكريم هي: 73 المزمل 20 مكية نزلت بعد القلم (إلا الآيات: 10، 11، 20، فإنها مدنية). 74 المدثر 56 مكية نزلت بعد المزمل. 75 القيامة 40 مكية نزلت بعد القارعة. 76 الدهر 31 مدنية نزلت بعد الرحمن. 77 المرسلات 50 مكية نزلت بعد الهمزة (ما عدا الآية: 48، فإنها مدنية). 78 النبأ 40 مكية نزلت بعد المعارج. 79 النازعات 46 مكية نزلت بعد النبأ. 80 عبس 42 مكية نزلت بعد النجم. 81 التكوير 29 مكية نزلت بعد المسد. 82 الانفطار 19 مكية نزلت بعد النازعات. 83 المطففين 36 مكية نزلت ‌بعد‌ العنكبوت (هي آخر سورة نزلت بمكة). 84 الانشقاق 25 مكية نزلت بعد الانفطار. 85 البروج 22 مكية نزلت بعد الشمس. 86 الطارق 17 مكية نزلت بعد البلد. 87 الاعلى 19 مكية نزلت بعد التكوير. 88 الغاشية 26 مكية نزلت بعد الذاريات. 89 الفجر 30 مكية نزلت بعد الليل. 90 البلد 20 مكية نزلت بعد ق. 91 الشمس 15 مكية نزلت بعد القدر. 92 الليل 21 مكية نزلت بعد الأعلى. 93 الضحى 11 مكية نزلت بعد الفجر. 94 الانشراح 8 مكية نزلت بعد الضحى. 95 التين 8 مكية نزلت بعد البروج. 96 العلق 19 مكية أول ما‌نزل ‌من ‌القرآن. 97 القدر 5 مكية نزلت بعد عبس. 98 البينة 8 مدنية نزلت بعد الطلاق. 99 الزلزال 8 مدنية نزلت بعد النساء. 100 العاديات 11 مكية نزلت بعد العصر. 101 القارعة 11 مكية نزلت بعد قريش. 102 التكاثر 8 مكية نزلت بعد الكوثر. 103 العصر 3 مكية نزلت بعد ألم نشرح. 104 الهمزة 9 مكية نزلت بعد القيامة. 105 الفيل 5 مكية نزلت بعد الكافرون. 106 قريش 4 مكية نزلت بعد التين. 107 الماعون 7 مكية نزلت بعد التكاثر (الآيات الثلاث الأولى مكيات، والبقية مدنية). 108 الكوثر 3 مكية نزلت بعد العاديات. 109 الكافرون 6 مكية نزلت بعد الماعون. 110 النصر 3 مدنية آخر ما نزل من سور القرآن (وقد نزلت بمنى في حجة الوداع). 111 المسد 5 مكية نزلت بعد الفاتحة. 112 الإخلاص 4 مكية نزلت بعد الناس. 113 الفلق 5 مكية نزلت بعد الفيل. 114 الناس 6 مكية نزلت بعد الفلق.