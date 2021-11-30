الضحايا الابرياء في القرآن الكريم

الدكتور فاضل حسن شريف

ان قتل البريء محرم "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" (الاسراء 33) و قد نهى عنه القرآن الكريم اشد النهي "أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا" (المائدة 32)، وكذلك كما في قصة ابني ادم عليه السلام قابيل الذي قتل اخوه البريء هابيل "لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ" (المائدة 28-29) لذلك فان قاتل البريء ظالم لا يخاف الله. وجزاء قتل البريء جهنم "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا" (النساء 93) و "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا" (الفرقان 68-69) حيث قاتل العمد للنفس المحرم قتلها عذابه مضاعف وهو مهان مخلد في جهنم. وهكذا قاتل البريء من الملعونين والمغضوب عليهم "وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ" (النساء 93) واحتمال القتل يدخل في القتل العمد كالافراح.

طالما ان الانسان مكرم "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (الاسراء 70) فان قتله يعد انتهاك لهذا التكريم الا ما حدده الشرع. ورد في الروايات ان السلف نهى عن حمل السلاح للافراح ايام العيد الا ان يخافوا عدوا. والامة الخيرة "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" (ال عمران 110) هي التي تحفظ ناسها من الاذى واشر الاذى القتل.

اما قتل شخص بجريمة شخص اخر كقتل اخ بجريمة ان اخيه قاتل فهذا وزر كبير "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" (فاطر 18) ومنها القتل الجماعي بوزر المعتقد. وقد حدد الشرع لولي المقتول المظلوم الرد على القاتل بذاته بدون اسراف "وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا" (الاسراء 33) وبعض المفسرين رجحوا ان ولي المقتول هو السلطان المنصور واخرين قالوا المقتول نفسه هو المنصور.