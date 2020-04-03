الصفحة الإسلامية

کیف نعرف الاطفال و المراهقین علی الثقافه المهدویة...


د.مسعود ناجي إدريس

 

من خلال تربية الوالدين لاطفالهم على الثقافة المهدوية يجب ان يركزوا على عدة نقاط مهمة منها ان يرغب الاطفال بالشعور بأنهم محبوبون لدى الاخرين و لهذا السبب يجب على الام و الاب اخبار اطفالهم بوجوبية محبة امام زمانهم (عجل الله فرجه الشريف) بعد محبة الله سبحانه و تعالى . إذا قمنا بتطوير هذا الشعور لدى الأطفال ، بالتأكيد سوف يعتبرون الإمام المهدي(عج) أفضل صديق لهم . يجب على الوالدين أن يُخبروا اولادهم بلغة تتناسب مع اعمارهم أن الشخص الذي معك في كل مكان والذي يسمعك ويساعدك في كل شيء هو الإمام المهدي. إذا أدرك الطفل أو المراهق أن الإمام يحبه ويسانده في كل مكان ، على أساس رغبته الفطرية في أن يكون محبوباً، سيقترب من الإمام ويتواصل معه.

بعد إقامة العلاقة الوطيدة بين الطفل والإمام ، من الضروري مناقشة مزايا وفضائل هذه العلاقة معهم. الطفل الذي يكون على معرفة تامة بأن محبة و انتظار الامام سيكسبهُ شرف الشهادة و الالتحاق بحضرته وغيرها من الفضائل فأن محبة وارتباط الامام سيتوطد في اعماقه. يوجد الكثير من القصص والروايات التي تتحدث عن فضائل و مكانة و معجزات الامام المهدي ( عليه السلام)، ان سرد هذه القصص من قِبل الأم و الأب للأطفال فعالة في إقامة و تعزيز علاقتهم بالإمام. يجب على الوالدين بعد هداية اولادهم الى الطريق المستقيم ان يشجعوهم على الافعال المهدوية. على سبيل المثال ، إذا قام طفل برسم لوحة مهدوية أو كتب بخط جميل عن الإمام (عج) أو قرأ ترنيمة وقصيدة مهدوية ، فيجب تشجيعهم على ذلك. اهتمام الوالدين بهذه الاشياء سيؤثر في اللاوعي عند الطفل و سيصبح الامام مثله الاعلى و ذات اهمية عالية في حياته.

إحدى الطرق العملية في التربية هي تحديد الشخصية التي يجب ان يقتدي بها الطفل لأن الاقتداء والبطولة من ضمن الخصائص البشرية. هذه الميزة قوية و مؤثرة في حياة الأطفال والشباب لذلك يبحث الأطفال والمراهقون عن شخص يكون مثلهم الاعلى في الحياة فيتبعون سلوكه وكلامه. إذا نجح المعلمون والمسؤولين عن التربية في اعطاء النموذج المثالي ليقتدوا به، فقد استطاعوا ان يحققوا أهدافهم التعليمية. لتعريف الأطفال على الفكرة المهدوية ، يجب تقديم كل الخصائص النبيلة والمثالية عن إمام العصر و الزمان (ع) و التعبير عن صورة حكومة الإمام (ع) على شكل قصص وشعر وصور يفهمها الأطفال. في الحكومة العالمية للإمام المهدي، يسود العدل والأمن في العالم كما لو كان الذئب يعيش بجانب الخراف.

من جهة أخرى ، في حكومته (ع) لا يوجد ظلم ولا يوجد فقراء وضعفاء ، فالعلم والصناعة متقدمان والحاكم محب للأطفال حيث أنه يسعد لسعادة الناس، ويحزن لحزنهم. عندما نشرح للأطفال عن حكومة الامام المهدي يجب الابتعاد عن ذكر المعارك التي سيخوضها مع الاعداء لان الاطفال ليس لديهم القدرة على تحليل هذه الامور بالإضافة الى ان التفكير بالحروب و العنف سيؤثر بشكل سلبي على اللاوعي عندهم. بالطبع من الممكن التحدث عن شرّ الأنظمة ما قبل الإمامة بتبسيطها بطرق غير مباشرة وبأقصى درجات الدقة بحيث يمكن للطفل استيعابه ومقارنة حكومة الإمام بحكومة ما قبل ظهوره .

من الطرق الثانية لجذب الاطفال و الشباب هو تعظيم اهل البيت (ع) وخاصة الامام المهدي(عج). عند اظهار الاحترام لأهل بيت النبي (عليهم السلام) على سبيل المثال: ذكر اسماء الائمة بأحترام و تبجيل؛ نسلم و نصلي على محمد و اله مع ذكر اسمائهم و الوقوف تكريما للإمام المهدي(ع) وكذلك الاحتفال بمناسبة ذكرى ولادة الائمة على الخصوص في النصف من شعبان وتوزيع الحلويات بهذه المناسبة، سيشعر الأطفال باحترام كبير لهذه العائلة في داخلهم. اخذ الاطفال الى مراقد الائمة الاطهار مثل الإمام الرضا (ع) السيدة المعصومة (ع) ومسجد جمكران يؤثر جدا في تشكيل إيمانهم بأهل البيت. التحدث عن فضائل وثقافة أهل البيت أحد الطرق العملية لتعريف الأطفال بالفكرة المهدوية وخاصة الإمام المهدي(ع) .

اما الطريقة الثالثة و المهمة جدا في هذا المجال هي عقد التجمعات الدينية ودعوة الأطفال للاشتراك فيها. إن اصطحاب الأطفال معنا في الاحتفالات بمناسبة ميلاد الإمام المهدي(ع) والمناسبات الدينية الأخرى مفيدة للغاية في رعاية المشاعر الدينية للأطفال. وتجدر الإشارة الى ابعاد الملل في هذه المجالس حتى لا تتجاوز طاقتهم . إن إشراك الأطفال في المخيمات التي يُذكر فيها اسم امام الزمان (ع) هو أيضاً وسيلة مفيدة للترويج للفكرة المهدوية.

يعتبر التشجيع و الترغيب احد الطرق المهمة ايضاً في التربية. كما ان التشجيع وسيلة لخلق الحماس بقيام الأعمال الصالحة. إذا تم تشجيع الأطفال بعد القيام بشيء ذا قيمة ، ستترسخ حلاوة التشجيع في ذاكرتهم وسيكون لديهم دافع اقوى لتكرارها، على سبيل المثال عندما يشارك طفل في ذكرى مولد الإمام المهدي (ع) أو يفوز في مسابقات الاسئلة المهدوية يجب تشجيعه كي يعزز الشعور بالرضا عن هذا العمل مما سيدعو الطفل إلى تكرارهِ.

مع الاسف اليوم البعض يلقون الشبهات ويُضعّفون الايمان بالعقائد الدينية للأطفال و الكل على وجه العموم بالإضافة إلى صناعة الأفلام والدعاية المنهجية للعالم الغربي ، هناك تطرف داخل الدولة في تعريف وتفسير فكرة المهدوية التي تقوض الإيمان بها. من المرجح أن يتأثر الأطفال الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة. وبناءً على ذلك ، فإن إحد الطرق المفيدة لتعزيز الفكرة المهدوية والحفاظ عليها هي إزالة السموم. يجب أن تكون طريقة ازالة الشبهات متماشيةً مع مستوى المعرفة والمشاعر لدى الأطفال لأن تعريفها لدى الأطفال يختلف عن الشرائح الأخرى من المجتمع.

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من اين جاء الدين؟!
کیف نعرف الاطفال و المراهقین علی الثقافه المهدویة...
الفايروسات وتوقيت ظهور الامام المهدي (عليه السلام )
معادلة الاسلام... كانك تعيش ابدا او تموت غدا
التشيع محفوظ ومنصور ببركات امام العصر صلوات الله عليه وهذا وعد الهي لا يتخلف
الامام زين العابدين.. مدرسة النضال السلمي ضد الديكتاتورية
العباس بن علي.. نبراس الأخوة والإباء والفداء
بناء جوانب الشخصية الإسلامية...
حديث الجمعة الديني. الشيخ جلال الدين الصغير : احذروا الأجل المخروم ونقصان الاعمار وسوء الأحوال
ازمة كورونا..والعودة الى الله
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك