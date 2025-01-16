طباق التضاد (وانه هو أضحك وأبكى)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى عن الضحك والبكاء معا "فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" ﴿التوبة 82﴾، و "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ" ﴿النجم 43﴾، و "وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ" ﴿النجم 60﴾

عن تفسير الميسر: قوله تعالى "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ" ﴿النجم 43﴾ أضحك فعل، أبكى فعل، وأنه سبحانه وتعالى أضحك مَن شاء في الدنيا بأن سرَّه، وأبكى من شاء بأن غَمَّه. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ" ﴿النجم 43﴾ "وأنه هو أضحك" من شاء أفرحه "وأبكى" من شاء أحزنه.

جاء في مدونة البلاغة العربية عن الطباق فى القرآن الكريم وفى البلاغه العربيه للكاتب عمر خطاب عمر الرشيدي: صور الطباق: وللطِّباق صور، وهي: الطّباق بين اسمين مثبتين، مثاله قوله تعالى: "وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ" (الكهف 18)، وقوله تعالى: "هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ" (الحديد 3). الطّباق بين اسمين منفيّين مثل: ليس المجرم طويل القامة ولا قصيرًا، وليس سمينًا ولا نحيفًا. الطّباق بين اسمين أحدهما مثبت والآخر منفيّ، مثاله قوله تعالى: "ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ" (الحج 5). الطّباق بين فعلين مثبتين، مثل: حضر التلاميذ وغاب المدير، ومثاله قوله تعالى: "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى" (النجم 43). الطّباق بين فعلين منفيين مثل قوله تعالى: "ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى" (الأعلى 13) الطّباق بين فعلين أحدهما مثبت والآخر منفي مثل: حضر التلاميذ وما حضر المدير. الطّباق بين فعلين أحدهما مأمور به والآخر منهيّ عنه مثاله قوله تعالى: "فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ" (المائدة 44). الطّباق بين لفظين متفقين لفظا ومختلفين معنى مثاله قوله تعالى: "ومكروا مكْرًا ومكرْنا مَكْرا" (النمل 36). الطّباق بين حرفين مثل قوله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" (البقرة 228). الطّباق بين لفظين من نوعين مختلفين مثل قوله تعالى: "وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ" (الزمر 36)، ومثل قوله تعالى: "أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ" (الأنعام 122)، فالأول طباق بين فعل واسم والثاني طباق بين اسم وفعل.

وعن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ" ﴿النجم 43﴾ أي فعل سبب الضحك والبكاء من السرور والحزن كما يقال أضحكني فلان وأبكاني عن عطاء والجبائي وقيل أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار عن مجاهد والضحك والبكاء من فعل الإنسان قال الله تعالى "فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا" وقال تعجبون وتضحكون فنسب الضحك إليهم وقال الحسن أن الله سبحانه هو الخالق للضحك والبكاء والضحك تفتح أسرار الوجه عن سرور وعجب في القلب فإذا هجم على الإنسان منه ما لا يمكنه دفعه فهومن فعل الله والبكاء جريان الدمع على الخد عن غم في القلب وربما كان عن فرح يمازجه تذكر حزن فكأنه عن رقة في القلب وقيل معنى الآية أضحك الأشجار بالأنوار وأبكى السحاب بالأمطار وقيل أضحك المطيع بالرحمة وأبكى العاصي بالسخطة. وجاء في التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ" ﴿النجم 43﴾ الضحك إشارة إلى فرح أهل الجنة، والبكاء إلى ترح أهل النار، ومن الجائز أن يكونا إشارة إلى ما أودعه اللَّه في الإنسان من غريزة اللذة والألم والحزن والفرح، وقد ذهب جماعة من الفلاسفة إلى أن الإنسان لا يتحرك إلا بتأثير من جذب اللذة كالجنس أومن خوف الألم كالجوع.

جاء في موقع موضوع عن تدريبات وأمثلة على الطباق للكاتبة إيمان لحلوح: أمثلة على الطباق الحقيقي الطباق الحقيقي، وهو الطباق الذي يجمع بين لفظين حقيقيين متضادين في المعنى، وصور عليه فيما يأتي: قوله تعالى: "وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ" (الكهف 18) فكلمتا "أيقاظًا- رقود" هما اسمان متضادان في المعنى. قوله تعالى: "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ" (النجم 43) فكلمتا "أضحك- أبكى" هما فعلان متضادان في المعنى. قوله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ" (البقرة 228) فكلمتا "لهن- عليهن" هما حرفان متضادان في المعنى. قوله تعالى: "وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ" (آل عمران 49) فكلمة "أحيي" فعل، وكلمة "الموتى" اسم، فجاء الطباق هنا بين نوعين من الكلمة. أمثلة على الطباق المجازي الطباق المجازي، هو الطباق الذي يجمع بين لفظين متضادين في المعنى غير حقيقيين على سبيل المجاز، مثل: قوله تعالى: "أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ" (الأنعام 122) فكلمة "ميتًا" جاءت هنا بمعنى الضلال والكفر على سبيل المجاز، وجملة " فأحييناه" جاءت الحياة هنا بمعنى الهدى والإيمان على سبيل المجاز، والكلمتان متضادان في معنيهما. أمثلة على الطباق المعنوي الطباق المعنوي، هو الطباق الذي يكون بين شيئين متضادتين في المعنى، وليس في الألفاظ، مثل: قوله تعالى: "إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ* قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ" (يس 15-15) إنّ كلمة مرسلون تعني هنا صادقون، فتوضّح الطباق من خلال المعنى. أمثلة على طباق الإيجاب وهو الطباق الذي يكون بين معنيين متضادين سواء أكانا مثبتين أم منفيين، مثل: قوله صلى الله عليه وسلم:"خيرُ المال عينٌ ساهرةٌ لعينَ نائمةٍ"، فكلمتا "ساهرة- نائمة" متضادتان في المعنى مثبتتان. أمثلة على طباق السلب وهو الطباق الذي يجمع بين معنيين أحدهما مثبت والآخر منفي، مثل: قوله تعالى: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ" (الزمر 9) حيث إنّ الفعل يعلمون كان مثبتًا في الشق الأول، ومنفيًا ب"لا" في الشق الثاني

جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ" ﴿النجم 43﴾ لآية وما يتلوها إلى تمام اثنتي عشرة آية بيان لموارد من انتهاء الخلق والتدبير إلى الله سبحانه. والسياق في جميع هذه الآيات سياق الحصر، وتفيد انحصار الربوبية فيه تعالى وانتفاء الشريك، ولا ينافي ما في هذه الموارد من الحصر توسط أسباب أخر طبيعية أو غير طبيعية فيها كتوسط السرور والحزن وأعضاء الضحك والبكاء من الإنسان في تحقق الضحك والبكاء، وكذا توسط الأسباب المناسبة الطبيعية وغير الطبيعية في الإحياء والإماتة وخلق الزوجين والغنى والقنى وإهلاك الأمم الهالكة وذلك أنها لما كانت مسخرة لأمر الله غير مستقلة في نفسها ولا منقطعة عما فوقها كانت وجوداتها وآثار وجوداتها وما يترتب عليها لله وحده لا يشاركه في ذلك أحد. فمعنى قوله: "وأنه هو أضحك وأبكى" إنه تعالى هو أوجد الضحك في الضاحك وأوجد البكاء في الباكي لا غيره تعالى: ولا منافاة بين انتهاء الضحك والبكاء في وجودهما إلى الله سبحانه وبين انتسابهما إلى الإنسان وتلبسه بهما لأن نسبة الفعل إلى الإنسان بقيامه به ونسبة الفعل إليه تعالى بالإيجاد وكم بينهما من فرق. ولا أن تعلق الإرادة الإلهية بضحك الإنسان مثلا يوجب بطلان إرادة الإنسان للضحك وسقوطها عن التأثير لأن الإرادة الإلهية لم تتعلق بمطلق الضحك كيفما كان وإنما تعلقت بالضحك الإرادي الاختياري من حيث إنه صادر عن إرادة الإنسان واختياره فإرادة الإنسان سبب لضحكه في طول إرادة الله سبحانه لا في عرضها حتى تتزاحما ولا تجتمعا معا فنضطر إلى القول بأن أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لله ولا صنع للإنسان فيها كما يقوله الجبري أو أنها مخلوقة للإنسان ولا صنع لله سبحانه فيها كما يقوله المعتزلي. ومما تقدم يظهر فساد قول بعضهم: إن معنى الآية أنه خلق قوتي الضحك والبكاء، وقول آخرين: إن المعنى أنه خلق السرور والحزن، وقول آخرين: إن المعنى أنه أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، وقول آخرين: إن المعنى أنه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار.

وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ" ﴿النجم 43﴾ وهذه الآيات الأربع وما قبلها في الحقيقة هي بيان جامع وتوضيح طريف لمسألة إنتهاء الاُمور إليه وتدبيره وربوبيته، لأنّها تقول: إنّ موتكم وحياتكم بيده وإستمرار النسل عن طريق الزوجين بيده، وكلّ ما يحدث في الحياة فبأمره، فهو يضحك، وهو يبكي، وهو يميت، وهو يحيي، وهكذا فإنّ أساس الحياة والمعوّل عليه من البداية حتّى النهاية هو ذاته المقدّسة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يوسع مفهوم الضحك والبكاء في هذه الآية ففسّرت بأنّه سبحانه: أبكى السماء بالمطر وأضحك الأرض بالنبات. وقد أورد بعض الشعراء هذا المضمون في شعره فقال: انّ فَصل الربيع فصل جميل * تضحك الأرض من بكاء السماء. وما يسترعي النظر أنّ القرآن أشار إلى صفتي الضحك والبكاء دون سائر أفعال الإنسان، لأنّ هاتين الصفتين خاصّتان بالإنسان وغير موجودتين في الحيوانات الاُخر أو نادرتان جدّاً. أمّا تصوير إنفعالات الإنسان عند الضحك أو البكاء وعلاقتهما بالتغيّرات في نفس الإنسان وروحه فانّها غريبة وعجيبة جدّاً، وكلّ هذه الاُمور في مجموعها يمكن أن تكون آية واضحة من آيات المدبّر الحقّ، بالإضافة إلى التناسب الموجود بين الضحك والبكاء والحياة والفناء. وعلى كلّ حال، فإنتهاء جميع الاُمور إلى تدبير الله وربوبيته لا ينافي أصل الإختيار وحرية إرادة الإنسان، لأنّ الإختيار وحرية الإرادة في الإنسان أيضاً من قِبَلِ الله وتدبيره وتنتهي إليه.

البكاء من طبائع وغرائز الانسان فالبكاء يبدأ من الولادة ثم الطفولة حتى قبل ان يموت يبكي الانسان على فراق احبته"وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى" (النجم 43). واحب البكاء عند الله هو البكاء من خشية الله والخشوع له"وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا" (الاسراء 109) و"إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا" (مريم 58). وهنالك بكاء مذموم كالذي يصطنع البكاء رياءا"وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ" (يوسف 16) أو البكاء في غير محله"وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ" (النجم 60). وبكاء خاتمة السوء للظالمين الذين يفرحوا على اذى الناس"فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" (التوبة 82). وجاء في الحديث الشريف (اوصيك يا علي بخصال فاحفظها رابعها البكاء لله يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة) و (طوبى لصورة نظر الله اليها تبكي على ذنب من خشية الله عز وجل). قال الامام الصادق عليه السلام: البكاؤون خمسة: ادم ويعقوب ويوسف وفاطمة الزهراء وعلي بن الحسين عليهم السلام.