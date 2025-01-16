جناس الاشتقاق (هذا نذير من النذر الأولى)

الدكتور فاضل حسن شريف

نذير والنذر من جناس الاشتقاق، عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى "هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى" (النجم 56) أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن قتادة والنذر الأولى الرسل قبله وقيل هو إشارة إلى القرآن والنذر الأولى صحف إبراهيم وموسى عن أبي مالك وقيل معناه هذه الأخبار التي أخبر بها عن إهلاك الأمم الأولى نذير لكم عن الجبائي. وجاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى "هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى" (النجم 56) قيل: النذير يأتي مصدرا بمعنى الإنذار ووصفا بمعنى المنذر ويجمع على النذر بضمتين على كلا المعنيين والإشارة بهذا إلى القرآن أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

عن موسوعة الوافر: ما الفرق بين الجناس والطباق والسجع؟ السجع هو توافق الحرف الأخير من الكلمتين في النثر في الحروف مثل اللهم أعط ممسكا تلفا وأعط منفقا خلفا. الجناس هو التشابه بين الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى مثل صليت المغرب في المغرب. يُطلق على الطباق كلمة التّضاد، وهو عكس معنى الترادف، لأنّه يُعنى بين الكلمة وعكسها في الجملة، ويُمكن لهذا الطباق أن يكون بين اسمين أو فعلين أو حرفين، كما ينقسم الطباق إلى طباق سلب وإيجاب، وفيما يلي أمثلة على الطباق وأقسامه: إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب. هل الجناس من علم البديع؟ قسّم علم البديع إلى: الفصاحة اللفظية والفصاحة المعنوية، حيث ساق عشرين محسّناً لفظياً منها الجناس، والترصيع، والتوشيح، والإلغاز، والطباق مع أنه من المحسنات المعنوية لا اللفظية. أما في الفصاحة المعنوية فقد أورد خمسة وثلاثين محسناً معنوياً منها التشبيه، والسرقات الشعرية مستوحياً ما قاله فيها من كلام ابن الأثير. وجاء في جامع الكتب الإسلامية: هناك أنواع أخرى للجناس، منها ما أطلقوا عليه جناس التصحيف، وضابطه: أن يتماثل طرفاه خطًّا ويختلفَا نطقًا ونقطًا، ومثلوا له من القرآن بقول الله تعالى حكايةً عن إبراهيم عليه السلام: "وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ" (الشعراء 79-80) فالجناس بين "وَيَسْقِينِ" و "يَشْفِينِ" والطرفان فيه متماثلان في الخط، فلو أزلتَ النقط التي على حروفهما حدث بينهما تماثل تام، والاختلاف في النقط تابعاه اختلاف في النطق كما ترى. ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: (قَصِّر ثوبك، فإنه أتقى وأنقَى وأبقى) ومنه دعاؤه صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى). وكذا ما يسمى بالجناس اللفظي أو جناس الاشتقاق، فهذه الصورة وإن اشتبهت بالجناس لفظًا فقد فارقته معنًى، لعدم التفاوت في معانيها، مثال ذلك: قول الله تعالى: "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ" (الروم 43) فأنت تلحظ اتفاقًا بين: "أَقِمْ" و "الْقَيِّمِ" وهذا الاتفاق جعل هذه السورةَ كأنها جناس، ولكن لما كان المعنى واحدًا للكلمتين زال معنى الجناس عنهما.

وعن تفسير الميسر: قوله تعالى "هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى" (النجم 56) نذير اسم، النُّذُرِ: ال اداة تعريف، نُّذُرِ اسم. نَذِيرٌ مِّنْ النُّذُرِ الأُولَى: هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول مثل من سبقه من الرسل. و هذا محمد صلى الله عليه وسلم، نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله، فليس ببدع من الرسل. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى "هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى" (النجم 56) "هذا" محمد "نذير من النذر الأولى" من جنسهم، أي رسول كالرسل قبله أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم.

وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى "هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى" (النجم 56) قال أكثر المفسرين: ان "هذا" إشارة إلى القرآن أو محمد صلى الله عليه واله وسلم. وليس من شك ان كلا من القرآن والرسول الأعظم هما من النذر الأولى من نوعها وصفاتها. ومع هذا فإن الذي نفهمه ان اللَّه سبحانه أشار ب "هذا" إلى ما ذكره من الدلائل والعظات التي تضمنت أمورا هامة جديرة بالتأمل والدراسة كمسألة ان كل إنسان هو وحده المسؤول عن جرمه وجريرته، وان اللَّه ينظر إليه من خلال عمله، وانه لا مصدر للحياة إلا اللَّه، وان مصير الطغاة إلى الهلاك، وهذه وما إليها من أهم موضوعات العلوم الكونية والإنسانية، وإذا ذكرها سبحانه ليستدل الإنسان على وجود اللَّه وعظمته فإن ذكرها بالذات يومئ إلى ان معانيها وأهدافها انما تتجلى للعلماء وانهم أحق الناس بمعرفة اللَّه والايمان به والخوف منه: "إِنَّما يَخْشَى اللَّهً مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ" (فاطر 28).

جاء في معاني القرآن الكريم: نذر النذر: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، يقال: نذرت لله أمرا، قال تعالى: "إني نذرت للرحمن صوما" (مريم 26)، وقال: "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر" (البقرة 270)، والإنذار: إخبار فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور. قال تعالى: "فأنذرتكم نارا تلظى" (الليل 14)، "أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود" (فصلت 13)، "واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف" (الأحقاف 21)، "والذين كفروا عما أنذروا معروضون" (الأحقاف 3)، "لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع" (الشورى 7)، "لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم" (يس 6)، والنذير: المنذر، ويقع على كل شيء فيه إنذار؛ إنسانا كان أو غيره. "إني لكم نذير مبين" (نوح 2)، "إني أنا النذير المبين" (الحجر 89)، "وما أنا إلا نذير مبين" (الأحقاف 9)، "وجاءكم النذير" (فاطر 37)، "نذيرا للبشر" (المدثر 36). والنذر: جمعه. قال تعالى: "هذا نذير من النذر الأولى" (النجم 56) أي: من جنس ما أنذر به الذين تقدموا. قال تعالى: "كذبت ثمود بالنذر" (القمر 23)، "ولقد جاء آل فرعون النذر" (القمر 41)، "فكيف كان عذابي ونذر" (القمر 18)، وقد نذرت. أي: علمت ذلك وحذرت.

جاء في موقع اقرأ عن أمثلة على جناس ناقص للكاتبة جميلة الأشقر: أمثلة على الجناس في القرآن يزخر القرآن الكريم بأنواع مختلفة للجناس، بحيث يخدم كلّ واحد منها الغرضَ الموجود لأجله، و يسعدنا عبر هذا المقال أن نقدم لكم بعض أمثلة على الجناس في القرآن: الجناس التامّ: ورد في العديد من الأمثلة ومنها ما يأتي: قوله تعالى: "وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ"، فقد جاءت كلمة "الميزان" في المرّة الأولى بمعنى الشرع الذي تُوزَن به الأحكام، والأعمال في الجماعات، أمّا في الثانية، فهو مصدر ميميّ يعني الحُكم والقضاء والتقدير، بينما جاءت في الثالثة بمعنى المعروف، والقِسط. قوله تعالى: "وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ" كلمة الساعة ذكرت مرتين الأولى اسم من أسماء القيامة والثانية ظرف زمان. قوله تعالى: "يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ*يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ" الجناس في لفظة الأبصار. الجناس الناقص: الجناس الذي يكون الاختلاف بين لفظيه في عدد الحروف، كما في الآيات الآتية: قوله تعالى: "وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ * إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ"، حيث زادت كلمة المساق بالأحرف على كلمة الساق. قوله تعالى: "ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ"، حيث زادت كلمة كلي بالأحرف على كلمة كل. جناس الاشتقاق: ورد في قوله تعالى: "فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ"، فاجتمعت كلمتا "رَوْح" و"رَيْحان" في أصل الاشتقاق، وهو "رَوَحَ"، ومنها أيضاً قوله تعالى: "لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ"، فكل من كلمتي ليحق و الحق مشتقتان من الفعل حقق ومنها قوله تعالى: "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ" فكل من كلمتي أقم والقيم مشتقتان من الفعل قوّم، ومنها قوله تعالى:"إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" فكلمة وجهت وكلمة وجهي مشتقان من الفعل وجه.

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى" (النجم 56) تعقيباً على الآيات المتقدّمة التي كانت تتحدّث عن إهلاك الاُمم السالفة لظلمهم، تتوجّه هذه الآيات ـ محلّ البحث ـ إلى المشركين والكفّار ومنكري دعوة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فتخاطبهم بالقول: "هذا نذير من النذر الاُولى" أي النّبي أو القرآن نذير كمن سبقه من المنذرين. وقوله عن القرآن أو النّبي "هذا نذير من النذر الاُولى" يعني أنّ رسالة محمّد وكتابه السماوي لم يكن (أي منهما) موضوعاً لم يسبق إليه، فقد أنذر الله اُمماً بمثله في ما مضى من القرون، فعلام يكون ذلك مثار تعجّبكم؟ وقال بعض المفسّرين إنّ المراد من (هذا نذير) هو الإشارة إلى الإخبار الوارد في الآيات المتقدّمة عن نهاية الاُمم السالفة، لأنّ هذا الإخبار بنفسه نذير أيضاً، إلاّ أنّ التّفسيرين السابقين أنسب كما يبدو.