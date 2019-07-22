الحسين عليه السلام في ظلال القرآن. { النهضةُ الحُسينية دراسةٌ وتحليل} الحلقة الأخيرة

حيدر الطائي

الثانية: آية المودة.

وفرض الله على المسلمين مودةَ أهل البيت عليهم السلام قال تعالى{ قل لا أسألُكُم عليهِ أجرًا إلا المودةَ في القُربى. ومن يقترِف حسنةً نزد له فيها حُسنا إن اللهَ غفُورٌشكور} الشورى.

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ذهب جمهور المسلمين إلى إن المراد بالقربى هم" عليٌ وفاطمة وابناهما الحسن والحسين" وأن اقتراف الحسنة إنما هي مودتهم ومحبتهم وفيما يلي بعض ماأثر في ذلك

أولا: روى ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية... قالوا يارسول الله. من قُرابتك هؤلاء الذين اوجبت علينا مودتهم.

قال ص. عليٌ وفاطمة وابناهما١.

ثانيا: روى ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القُربى. قال قومٌ في نفوسهم. مايُريد إلا أن يحثنا على قرابته من بعده٢. فأخبر جبرائيل النبي ص. إنهم اتهموه فأنزل{ أم يقولون افترى على اللهِ كذبا}

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الثالثة: آية المباهلة

قال تعالى{ فمن حاجّك فيهِ من بعد ماجاءكَ من العلم فقُل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكُم ونِساءنا ونساءكُم وأنفُسنَا وأنفُسَكم ثُمّ نبتهل فنجعل لعنةَ اللهِ على الكاذبينَ}آل عمران.

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واتفق المفسرونَ ورواة الحديث أنها نزلت في أهل البيت٣ عليهم السلام وأن( أبناءنا) إشارة إلى الحسنين عليهم السلام

و(ونساءنا) إشارة إلى فاطمة عليها السلام و( وانفسنا) إلى محمد ص. وعلي ع.

فقد نزلت الآية الكريمة في واقعة تأريخية بالغة الخطورة جرت بين قوى الإسلام وبين القوى الممثلة بالنصارى. وموجزُ هذه الحادثة موجودةٌ في كُتب التأريخ والسيرة من يودُ الإطلاع عليها فليُراجع.

الرابعة: آية الأبرار.

ومن آياتِ اللهِ الباهرات التي أشادت بفضل العترة الطاهرة آية الأبرار.

قال تعالى{ إن الأبرارَ يشربونَ من كأسٍ كان مِزاجُها كافورا♤

عينًا يشربُ بِها عِبادُ اللهِ يُفجّرونها تفجيرًا ♤ يُوفونَ بالنذرِ ويخافونَ يومًا كانَ شرّهُ مُستطيرا} الإنسان.

روى جمهورُ المفسرين والمحدثين أنها نزلت في أهل البيت عليهم السلام٤. وكان السبب في ذلك أن الحسن والحسين عليهم السلام. مرضا فعادهما جدهما رسول الله ص.

مع كوكبةٍ من أصحابه. وطلبوا من علي عليه السلام أن ينذر الله صوما إن عافاهما مما بهما من السقم. فنذر أمير المؤمنين عليه السلام. صوم ثلاثةِ أيام. وتابعته الصديقة الزهراء عليها السلام. وجاريتها فضِة في ذلك. ولما برئ الحسنان عليهما السلام. من المرض صاموا جميعا. ولم يكن عند الإمام أمير المؤمنين في ذلك الوقت شيءمن الطعام ليجعله افطارًا لهم فاستقرض ثلاثة اصواع من الشعير فعمدت الصديقة ع. في اليوم الأول إلى صاعٍ فطحنته وخبزته. فلما آن وقت الإفطار وإذا بمسكين يطرق الباب يستمنحهم شيئا من الطعام فعمدوا جميعا إلى هبة قوتهم إلى المسكين. واستمروا في صيامهم ولم يتناولوا سوى الماء. وفي اليوم الثاني عمدت بضعة النبي إلى تهيئة الطعام الذي قوامه خبز الشعير. ولما حان وقت الغروب وإذا بيتهم قد اضناه الجوع وهو يطلب الارفادَ منهم. فتبرعوا جميعا بقوتهم ولم يتناولوا سوى الماء.

وفي اليوم الثالث تكرر المشهدُ أيضًا وطرقَ الباب أسيرًا قد ألم به الجوع. فسحبوا أيديهم من الطعام ومنحوه له.

سبحانك اللهم. أي آية مبرة أعظم من المبرة وأي إيثارٍ أعظمُ أبلغ من هذا الإيثار إنه إيثار ماقصد به إلا وجه الله الكريم

ووفد عليهم رسول الله ص. في اليوم الرابع فرآهم اجسامًا مُرتعشة من الضعف. ونفوسًا قد ذابت من الجوع. فتغير حاله وطفق يقول: واغوثاه. أهل بيت محمد يموتون جياعًا:

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إنه عطاءٌ سمح وجزيل فقد حباهم ربهم في الدار الآخرة من عظيم النعم والكرامات. واجزل لهم المزيد من مغفرته ورضوانه. وبهذا ينتهي بنا الحديثُ عن بعض الآيات الكريمة التي نزلت في أهل البيت عليهم السلام. ووما لاشك فيه أن الإمام الحسين عليه السلام من المعنيين بتلك الآيات الكريمة النازلة من السماء. وقد أبرزت مدى مقامه العظيم عند الله

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مصادر البحث

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١. كتاب مجمع الزوائد ج٧ص١٠٣/ وكتاب الدر المنثور ج٧ص٣٤٨.

٢. كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي ج٨ص٨٠و٨١/ والجامع لأحكام القرآن ج٤ص١٠٤/ ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج١ص٣٠١و صحيح مسلم ج٧ص١٢٠و سير اعلاء النبلاء ج٣ص٢٨٦و٢٨٧.

٣. كتاب أسباب النزول ص٣٢٢و وكتاب ينابيع المودة ج١ص٢٧٩و٢٨٠.