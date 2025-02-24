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صحيفة: ترامب يخطط لإغلاق قاعدة يونانية لتوريد الأسلحة لأوكرانيا


ذكرت صحيفة "الديمقراطية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإغلاق قاعدة ألكسندروبوليس التي تستخدم لتوريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا وأوروبا الشرقية.

وأشارت إلى أن "الرئيس الأمريكي سيحرم رسميا، حليفه (رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس) من مزاياه، وذلك بتلبية الطلب المشترك (لرئيسي روسيا وتركيا) بوتين وأردوغان. لقد أوعزت الحكومة الأمريكية بإجراء مراجعة عاجلة لمدى جدوى واستمرار تشغيل قاعدة ألكسندروبوليس، التي خصصتها الحكومة اليونانية لإدارة بايدن لنقل القوات والأسلحة والمعدات العسكرية لتستخدم في أوكرانيا ضد روسيا".

ولاحظت الصحيفة أن المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن مصير أوكرانيا تعتبر إيجابية وبناءة، ولذلك لن ترسل إدارة ترامب بعد الآن المعدات والعسكريين الأمريكيين إلى كييف للعمل ضد موسكو، وهو ما يعني أن القاعدة الأمريكية في ألكسندروبوليس قد تعتبر غير ضرورية.

وأضافت الصحيفة، أن "قرار الإدارة الأمريكية يناسب روسيا بقيادة فلاديمير بوتين أكثر من أي شيء آخر، ولنتذكر أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية، جعل ألكسندروبوليس هدفه، ولهذا السبب أدرج اليونان ضمن الدول المعادية لروسيا. وتصفية القاعدة الأمريكية في ألكسندروبوليس سيرضي كذلك تركيا ويرفع أهميتها. لقد أعربت حكومة أردوغان مرارا وتكرارا عن استيائها من عمل القاعدة في ألكسندروبوليس، ودعت إلى تصفيتها على الفور".

ونوهت المقالة بأن قاعدة ألكسندروبوليس حيدت إلى حد كبير احتكار تركيا لمضيق البوسفور، الذي كان يسيطر على دخول وخروج السفن العسكرية والتجارية إلى داخل وخارج البحر الأسود.

وتابعت الصحيفة القول: "التخلي عن قاعدة ألكسندروبول، التي سهلت النقل البري إلى الشمال متجاوزة المضائق والسلطات التركية، سيعيد السيطرة المطلقة لأنقرة على دخول وخروج السفن العسكرية والتجارية إلى البحر الأسود وبحر إيجه".

وتؤكد الصحيفة أن "الحكومة اليونانية رحبت بوجود القاعدة الأمريكية في ألكسندروبوليس ليس فقط بسبب مساهمتها العملية في القتال في أوكرانيا، ولكن أيضا لأن القاعدة تمثل اعترافا من واشنطن العملي وثقتها بأثينا كشريك وثيق للولايات المتحدة وبالتالي كحليف قوي لحلف الناتو. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هذه القاعدة بمثابة الدرع لأثينا ضد أي خطط تركية محتملة في منطقة الحدودية - إيفروس ضد اليونان".

وترى الصحيفة أن الحكومة اليونانية والمعارضة وقعتا في موقف صعب وبات يجب حل معضلة ما إذا كانت القاعدة الأمريكية في ألكسندروبوليس تلبي المصلحة الوطنية والتصرف وفقا لذلك. في حالة ما إذا وجدت الأحزاب السياسية اليونانية، بعد تقييم هادئ، أنه من الضروري الحفاظ على القاعدة في ألكسندروبوليس، فسيتعين عليها دعم سبب الحفاظ على هذه القاعدة بحجج مقنعة، بغض النظر عما إذا كانت أمريكية أو أوروبية.

وتشدد الصحيفة على أنه يجب النظر بجدية إلى احتمال قيام ترامب لاحقا بسحب القوات الأمريكية من الناتو وهو ما سيحول الحلف إلى كتلة عسكرية أوروبية.

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