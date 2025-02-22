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البرلمان العربي يرفض تماما مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين


صرّحت عضو مجلس النواب العراقي، حنان الفتلاوي، بأن البرلمان العربي رفض تماما مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، حيث ذكرت الفتلاوي في منشور على منصة "أكس"، "مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة اليوم يؤكد الرفض التام والكامل لمقترح الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه في قطاع غزة".

وأوضحت، "ان المؤتمر اعتبر اي مبادرة او مقترح بهذا الخصوص هي جريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والانساني وتعدياً على كافة المواثيق والاعراف الدولية".

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