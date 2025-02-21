الاتحاد الأوروبي سيرفع عددا من العقوبات عن سوريا!

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع الاثنين العقوبات عن الطاقة والنقل والقطاع المصرفي في سوريا، إذ ذكر دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والنقل في سوريا يوم الاثنين، في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.

فيما تطالب دمشق الغرب بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، لكن أوروبا والقوى الأخرى كانت مترددة في التحرك قبل إشارات واضحة من النظام الجديد بجدية إجراء انتقال شامل.

وتعد هذه الخطوة التي من المقرر أن يتم الموافقة عليها في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، خطوة رسمية بعد أن توصل الاتحاد إلى اتفاق أولي الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.

كما ذكر دبلوماسيون اليوم الجمعة إن العقوبات يمكن إعادة فرضها إذا خالف زعماء سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.

بدورها، أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي.

كما أكدت أن على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات".