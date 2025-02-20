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يتعارض مع التقليد.. أين اختار بابا الفاتيكان أن يدفن؟


ارتفعت التكهنات حول مكان دفن البابا فرنسيس بعد التقارير التي أفادت بأن الفاتيكان بدأ في التدرب على أسوأ سيناريو في ظل تصاعد القلق بشأن صحته.

وعلى عكس أسلافه الذين دفنوا تحت بازيليك القديس بطرس، فقد أعد البابا البالغ من العمر 88 عاما مكانا لدفنه يتعارض مع التقاليد.

ووفقا لصحيفة "بليك" السويسرية، فقد تم فرض حظر تجوال على الحرس السويسري استعدادا لرحيل البابا. إلا أن الفاتيكان لم يؤكد بعد هذه التقارير، ولكن مصادر قريبة من البابا أفادت بأنه قال مؤخرا لعدد من المقربين "ربما لن أتمكن من الصمود هذه المرة" في ظل معركته مع الالتهاب الرئوي.

وفي 14 شباط، تم نقل البابا إلى مستشفى في روما بعد أن شعر بألم شديد في صدره، حيث تم تشخيصه بعدوى تنفسية معقدة تشمل التهاب الشعب الهوائية الربوي والالتهاب الرئوي المزدوج. ونظرا لأن البابا خضع لاستئصال جزء من رئته في سن الـ 21، فإن العدوى أثارت قلقا كبيرا بين الأطباء.

وقال الفاتيكان: "تستمر الاختبارات وصورة الأشعة السينية على الصدر وحالة البابا السريرية في تقديم صورة معقدة". ومع ذلك، لم تقدم السلطات تفاصيل حول استجابته للعلاج سوى تأكيد أنه لا يعاني حاليا من الحمى.

وقد وصف الأطباء علاجا بالمضادات الحيوية والكورتيزون، وبينما استمر البابا في تناول الطعام وقراءة الصحف من سريره في المستشفى، حذر بعض الخبراء من أن غياب الحمى قد لا يكون علامة جيدة.

وقال الدكتور خبير بارز في الأمراض المعدية في روما، كارميلو داسيرو: "الحمى العالية هي علامة على استجابة الجهاز المناعي لممرض، ولكن وجود عدوى شديدة في الشعب الهوائية بدونها يشير إلى ضعف الجهاز المناعي، وهو أمر مقلق".

وحسب صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" فإنه وعلى عكس معظم البابوات الذين دفنوا تحت بازيليك القديس بطرس، أفيد بأن البابا فرنسيس قد اتخذ ترتيبات لدفنه في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري في حي إسكويلينو في روما.

وتعتبر هذه الكنيسة واحدة من البازيليك البابوية الأربعة الكبرى، وقد كانت تاريخيا مكانا لدفن 7 بابوات فقط، آخرهم البابا كليمنت التاسع في عام 1669.

ويعد قرار البابا فرنسيس بمثابة ابتعاد كبير عن التقليد، خاصة في ضوء دفن البابا بنديكت السادس عشر في مقابر الفاتيكان في يناير 2023.

وعلى الرغم من أن دفن البابا فرنسيس في سانتا ماريا ماجيوري يمثل كسرا للتقاليد العريقة، إلا أنه ليس مفاجئا تماما. فقد أظهر البابا ارتباطا عميقا بالكنيسة، حيث زارها كثيرا للصلاة قبل وبعد الرحلات الدولية. وقد قام بأكثر من 100 زيارة للموقع، حيث يصلي هناك.

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يتعارض مع التقليد.. أين اختار بابا الفاتيكان أن يدفن؟
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