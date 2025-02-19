تعليق الدراسة في إسطنبول يوم غد الخميس بسبب كثافة الثلوج

أعلن والي إسطنبول / داود غُل / تعليق التعليم في المدارس بعموم المدينة، غدا الخميس، بسبب التساقط الكثيف المتوقع للثلوج.

وقال "غل" في منشور له على منصة "إكس"اليوم الأربعاء، إن المعطيات الواردة من المديرية العامة للأرصاد الجوية، تفيد بتوقعات تساقط كثيف للثلوج وتراكم الجليد في عموم المدينة.

وأضاف أنه ونظرا لسلامة الطلبة والمواطنين، تم تعليق التعليم في جميع المؤسسات التعليمية (رياض الأطفال، المدارس الابتدائية، المتوسطة والثانوية) في إسطنبول ليوم 20 / شباط الجاري.

كما سيُمنح الموظفون في المؤسسات الحكومية، من النساء اللاتي لديهن أطفال ممن أعمارهم أقل من 8 سنوات، والموظفات الحوامل، وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، إذنا إداريا، غدا الخميس.

ودعا والي إسطنبول المواطنين لتوخي الحيطة والحذر، وتجنب الخروج بالسيارات الخاصة إلا في حالات الضرورة القصوى لتفادي حوادث السير