بوتين يرحب بلقاء ترامب: مستعد بكل سرور

ابدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ترحيباً بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد بلاده للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة له، "نعطي أولوية كبرى لتسوية الوضع في أوكرانيا"، مؤكداً أن "روسيا مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا".

وحول الحديث عن لقاء الرئيس الأمريكي، أشار إلى أنه "مستعد بكل سرور للقاء ترمب ولكن بعد التحضير المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد يلتقيان قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف الكرملين، أن بوتين سيعين مفوضا بشأن أوكرانيا اعتمادا على من ستعينه الولايات المتحدة.