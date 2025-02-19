الخطوط الجوية التركية تلغي اغلب رحلاتها بسبب موجة الثلوج التي تضرب مدينة اسطنبول

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء اغلب رحلاتها في مطار إسطنبول الدولي ليوم غد الخميس والجمعة نتيجة موجة الثلوج التي تتعرض لها حاليا مدينة اسطنبول .

وقال مسؤول المكتب الإعلامي للخطوط التركية / يحيى أوستون/ في منشور على منصة إكس اليوم الاربعاء : إن قرار إلغاء بعض الرحلات من وإلى مطار إسطنبول، جاء بناء على قيود اتخذتها اللجنة الطارئة للأحوال الجوية على خلفية تساقط الثلوج المتوقع في المدينة.

وأضاف أوستون أنه في هذا الإطار، تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى مطار إسطنبول يومي 20 و21 شباط الجاري .