لافروف: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن اوكرانيا ستكون منتظمة بعد ان يعين الجانبان فريقي التفاوض.

وقال لافروف عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي بالرياض: "ان اتفاقنا ، في ما يتعلق بالموضوع الاوكراني،يقتضي أن يحدد الأمريكيون ممثليهم، وسنرد بالمثل. وبعد ذلك ستبدأ المشاورات ذات الصلة وستكون منتظمة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن تتم صياغة عمليةِ التسوية الاوكرانية في المستقبل القريب.

وتابع لافروف: "اتفقنا على صياغة عملية التسوية للازمة الأوكرانية في المستقبل القريب. وسيعلن الجانب الأمريكي من سيمثل واشنطن في هذا العمل. وبمجرد أن نتعرف على اسم ومنصب الممثل المقابل، فاننا، كما قال الرئيس بوتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سنعين على الفور ممثلنا في هذه العملية".

كما أوضح الوزير الروسي أن الولايات المتحدة اقترحت خلال المباحثات فرض حظر على الهجمات على منشآت الطاقة، وأكد الجانب الروسي أنه لم يعرض أنظمة امدادات الطاقة المدنية للخطر.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات المفروضة على روسيا أتت نتيجة الصراع، وأن مهمة الولايات المتحدة إنهاء هذا الصراع.

وقال روبيو: "جميع العقوبات هي نتيجة لهذا الصراع، وتم فرضها تحديدا بسببه. ولإنهاء هذا الصراع يجب على جميع الأطراف تقديم تنازلات ، والهدف الرئيس للولايات المتحدة هو تحقيق نهاية عادلة ومستدامة للصراع ومقبولة لجميع الأطراف".

وأضاف أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما، الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لأنهم فرضوا أيضا عقوبات على روسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد التقى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

واختتمت، عصر اليوم الثلاثاء، المحادثات الروسية الأمريكية التي استضافتها العاصمة السعودية، حيث مثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.