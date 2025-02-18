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سماحة السيد الخامنئي: خطة أمريكا الساذجة بشأن غزة فاشلة ولن تصل الى نتيجة


أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، أن المخططات الأمريكية الساذجة المتعلقة بغزة "محكوم عليها بالفشل".

وأشار السيد الخامنئي خلال لقائه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والوفد المرافق له، بحسب بيان لموقع المرشد الرسمي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إلى أن المشاريع الأمريكية وغيرها بشأن غزة وفلسطين لن تصل إلى أي نتيجة،"

مضيفًا أن "من كانوا يتوعدون بالقضاء على المقاومة خلال فترة قصيرة قبل عام ونصف، يجدون أنفسهم اليوم مضطرين للتفاوض على إطلاق سراح أسراهم من قبل مجموعات صغيرة من المقاتلين، مقابل الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف "خطة أمريكا الغبية في غزة لن تصل إلى أي نتيجة، والعمل العظيم الذي قام به قادة ومقاتلو المقاومة الفلسطينية في "الوحدة والتماسك" و"الصمود" في مواجهة العدو ودفع عملية المفاوضات المعقدة، فضلاً عن صبر وصمود الشعب، جعل المقاومة مرفوعة الرأس في المنطقة".

ورأى السيد الخامنئي إن "هذا الانتصار أوجد معياراً جديداً في نضالات المقاومة، وأسلوب المقاومة في تسليم الأسرى الصهاينة هو تجسيد لعظمة المقاومة أمام أعين العالم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح خطة لنقل وتهجير سكان غزة البالغ عددهم قرابة مليوني شخص ونقلهم الى الاردن ومصر.

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سماحة السيد الخامنئي: خطة أمريكا الساذجة بشأن غزة فاشلة ولن تصل الى نتيجة
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