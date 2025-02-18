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 أمير قطر يزور طهران غدا لمباحثات مع القيادة الإيرانية


صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور طهران غدا الأربعاء لعقد مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين، حيث ذكر عراقجي في تصريحات لوسائل الإعلام، أن "الزيارة ستشمل مباحثات سياسية واقتصادية واستراتيجية مهمة بين البلدين، حيث ستتناول القضايا الإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما في غزة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية في لبنان واليمن وسوريا".

كما أكد أن العلاقات بين طهران والدوحة تشهد تقدما ملحوظا، مشددا على أن الشائعات المتداولة بشأن العلاقات الثنائية "لا قيمة لها"، واصفا أمير قطر بأنه أحد الشخصيات البارزة التي تزور إيران بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

فيما أفادت وكالة أنباء "فارس" يوم الأحد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور العاصمة طهران هذا الأسبوع.

وكانت وزارة الخارجية القطريةقد أعلنت في أواخر يناير الماضي، أن البلاد مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في التفاوض مع إيران. 

في حين كانت آخر زيارة لأمير قطر إلى طهران في مايو 2024، وذلك للمشاركة في مراسم تأبين الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه بسقوط طائرته الرئاسية في شمال غرب إيران.

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 أمير قطر يزور طهران غدا لمباحثات مع القيادة الإيرانية
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