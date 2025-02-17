سماحة السيد الخامنئي: لا قلق لدى إيران والتهديد الناعم لم ينجح

اكد اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، إن بلاده لا توجه أي قلق أو مشكلة في الدفاع والتصدي للتهديدات العسكرية.

جاء ذلك خلال استقباله، الآلاف من أهالي محافظة آذربايجان الشرقية في حسينية الإمام الخميني بالعاصمة طهران، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

وأضاف: "ليس لدينا أي قلق أو مشاكل فيما يتعلق بالدفاع الصعب وتهديدات العدو، وإن قدرتنا على المواجهة مع التهديدات الصعبة هي في مستوى ممتاز، وهو ما جعل الشعب يشعر بالأمان".

وشدد على أن "المشكلات التي يعانيها الشعب الإيراني وتوقعاته المشروعة والمعقولة، لا تمنعه من الدفاع عن ثورته"، قائلًا إن "التهديد الناعم للعدو ضد الإيرانيين وبلدهم لم ينجح".

وأشار إلى أن "التهديد البرمجي والناعم يعني التلاعب بالرأي العام للشعب، وبث الخلافات، وخلق الشكوك في محاكم الثورة الإسلامية، وإثارة الشكوك بشأن الصمود أمام العدو".

واعتبر أن "الثورة الإسلامية الإيرانية تمكنت من الحفاظ على نفسها كهوية مستقلة وقاعدة ضخمة ومفعمة بالأمل لشعوب المنطقة وخارجها".