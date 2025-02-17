إيران تؤكد مشاركتها بأعلى مستوى في تشييع نصر الله

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي،، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن بلاده ستشارك على أعلى المستويات في مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال بقائي: "ستحضر إيران على أعلى مستوى مراسم تشييع نصر الله"، والتي من المقرر أن تُقام الأحد المقبل، وفق ما أعلنه الأمين العام الحالي للحزب، نعيم قاسم.

وكان نصر الله قد اغتيل في 27 أيلول/سبتمبر الماضي إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، فيما تحدثت تقارير عن دفنه بشكل سري ومؤقت بناءً على فتوى دينية، نظراً للظروف الأمنية التي حالت دون إقامة جنازة علنية بحضور مسؤولين ورجال دين.

وفيما يتعلق برحلة الطائرة الإيرانية إلى بيروت، أشار بقائي إلى أن "المواقف الإيرانية حُددت بوضوح، حيث أجرى وزير الخارجية، عباس عراقجي، محادثات بناءة مع نظيره اللبناني حول هذا الملف".

وأضاف أن "الطرفين أكدا ضرورة اتخاذ القرار الأمثل بما يخدم المصالح المشتركة لإيران ولبنان، ومنع تدخل أي أطراف خارجية لا تضمر الخير للمنطقة"، مشيراً إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة.