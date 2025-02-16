إيران تلغي جميع رحلاتها الى لبنان حتى الثلاثاء المقبل

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية (حسين بور فرزانه)، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، عن إلغاء جميع الرحلات الى لبنان، حتى الثامن عشر من الشهر الجاري كحد أدنى.

وعلق المسؤول الايراني في تصريح للصحفيين، على خبر تهديد إسرائيل باستهداف الطائرات الايرانية المتجهة الى لبنان، قائلا: "لم اسمع كلمة التهديد، ولكن في ضوء ما دار خطيا بين منظمة الطيران المدني الايرانية ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منّا، انه نظرا للظروف الامنية الخاصة في بيروت وإلغاء جميع الرحلات الخارجية، تعليق الرحلات الايرانية المتجهة الى هذا البلد حتى الـ 18 من شهر فبراير شباط الجاري، وعليه سوف تتوقف عمليات نقل الركاب الإيرانيين في غضون هذه الفترة".

وأكد المسؤول بوزارة الطرق، بان منظمة الطيران المدني الايرانية ستتابع هذا الامر يوميا؛ مردفا "اننا سنقوم بحل هذه المشكلة قطعا".

وكان لبنان قد منع الاسبوع الماضي طائرة إيرانية من الهبوط على أراضيه بعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي طهران بأنها تستخدم طائرات مدنية في تهريب أموال إلى بيروت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الجمعة الماضية، إن إسرائيل هددت طائرة ركاب تقل مواطنين لبنانيين من طهران، "ما تسبب في تعطيل الرحلات الجوية العادية للبلاد إلى مطار بيروت"