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ترامب يقرر فرض رسوم جمركية على عدة دول


قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، فرض رسوم جمركية على دول عدة.

وقالت وكالة "رويترز"، إن "ترامب يقرر فرض رسوم جمركية على دول من باب المعاملة بالمثل".

 وأضاف ترامب "سنعامل ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها بعض الدول على أنها رسوم جمركية"، مشيرا الى أن "تصدير البضائع للولايات المتحدة عبر طرف ثالث لن يكون مقبولا". 

وشدد "نريد بيئة تجارية عادلة للجميع"، معتبرا أن "الرسوم الجمركية التي فرضناها عادلة".

وتابع ترامب أن "الاتحاد الأوروبي خفض رسومه الجمركية بنسبة 2.5% وهذا نصر كبير"، مضيفا "بإمكان الدول الأخرى خفض رسومها الجمركية أو إلغاؤها".

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