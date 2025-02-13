البحرية الأمريكية: حاملة الطائرات ترومان تصطدم بسفينة تجارية قرب مصر

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، (13 شباط 2025)، ان حاملة الطائرات (هاري ترومان)، اصطدمت بسفينة تجارية قرب مصر.

وأشارت البحرية الأمريكية، الى ان "حاملة الطائرات لم تتعرض لأي أضرار جسيمة ولم تسجل أي إصابات".

وكان موقع “يو إس إن آي نيوز” التابع لمعهد البحرية الأمريكية، نقل في 7 شباط الجاري، عن مسؤولة في البحرية الأمريكية تأكيدها أن حاملة الطائرات عبرت قناة السويس يوم الإثنين من الاسبوع الماضي؛ لتكون هذه المرة هي الثالثةفي أكثر من 15 شهرًا التي تغادر فيها الولايات المتحدة البحر الأحمر من دون حاملة طائرات.

وكانت المرة الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما غادرت مجموعة حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” الشرق الأوسط. وحافظت أربع مدمرات على الوجود الأمريكي في البحر الأحمر حتى وصول مجموعة حاملة الطائرات “هاري إس ترومان”.

وكانت للولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات في الشرق الأوسط منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول والعدوان الإسرائيلي اللاحق لغزة.