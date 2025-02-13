15 إصابة بحادث دهس في المانيا..

أفادت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، بأن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ، ما أسفر عن عدة إصابات.

فيما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن 15 شخصا أصيبوا في الواقعة.

ومن المتوقع أن يصل نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يبدأ غدا الجمعة.

وقالت الشرطة على موقع التواصل إكس إنها تمكنت من احتجاز السائق ولا تعتقد أنه يشكل أي تهديد آخر.

حادث دهس

يذكر أن ألمانيا شهدت حادث دهس في ديسمبر الماضي، أسفر عن سقوط 5 قتلى فيما أصيب أكثر من 200، حيث اصطدمت سيارة بحشد لمسافة 400 متر على الأقل في سوق عيد الميلاد.

وكان المنفذ يقود سيارة دفع رباعي سوداء اخترقت حواجز أمنية، ثم أكمل القيادة بشكل متعرج داخل السوق.

أتت هذه العملية بعد 8 سنوات على هجوم مماثل استهدف سوقاً لعيد الميلاد في برلين.