صرّحت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع، بأن تركيا تعتزم إرسال ملحق عسكري إلى دمشق في المستقبل القريب، حيث ذكر المصدر للصحيفة: "نواصل العمل بهدف تعيين ملحق عسكري تركي في سوريا. سيتم في المستقبل القريب تعيين ملحق عسكري وإرساله إلى سوريا."

وأشار المصدر، إلى أن أنقرة تدعم جهود السلطات السورية الجديدة لتثبيت السيادة على كامل منطقة سوريا الشمالية، مبينا، أن القوات المسلحة التركية ستبقى في سوريا ويمكنها تغيير مواقعها إذا لزم الأمر.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في وقت سابق، على أن تركيا تعيد تقييم وجود قواتها في سوريا، وأنها على اتصال بالسلطات السورية الجديدة بشأن هذه المسألة.

كما أوضح المصدر، في وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية مستعدة لتنفيذ عملية عبر الحدود في سوريا ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني والجماعات التابعة له إذا لم يلق الحزب سلاحه.