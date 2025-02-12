ترامب يعلن تفاصيل عن مكالمة هاتفية طويلة مع بوتين واتفاق على بدء العمل لإنهاء حرب أوكرانيا فورا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب: "ناقشنا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي وقوة الدولار والعديد من الموضوعات الأخرى".

وأضاف: "فكر كلانا في التاريخ العظيم لدولنا، وحقيقة أننا قاتلنا بنجاح كبير معا في الحرب العالمية الثانية، وتذكرنا أن روسيا فقدت عشرات الملايين من الناس، وبالمثل، فقدنا الكثير! تحدث كل منا عن نقاط القوة في دولنا، والفائدة الكبيرة التي سنحصل عليها يوما ما في العمل معا".

وتابع: "لكن أولا، كما اتفقنا كلانا، نريد وقف الوفيات التي وقعت في الحرب مع روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "اتفقنا على العمل معا عن كثب، بما في ذلك زيارة دول بعضنا البعض. لقد اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المفاوضات على الفور، وسنبدأ بالاتصال بالرئيس زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة، وهو أمر سأفعله الآن".

وتابع قائلا: "لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والسفير والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، قيادة المفاوضات التي أشعر بقوة أنها ستكون ناجحة".

وأضاف: "لقد مات الملايين من الناس في حرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا، لكنها حدثت بالفعل، لذلك يجب أن تنتهي. لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح!".

وختم قائلا: "أود أن أشكر الرئيس بوتين على وقته وجهده فيما يتعلق بهذه الدعوة، وعلى إطلاق سراح مارك فوغل بالأمس، وهو رجل رائع استقبلته شخصيا الليلة الماضية في البيت الأبيض. أعتقد أن هذا الجهد سيؤدي إلى خاتمة ناجحة، آمل أن يكون قريبا!".