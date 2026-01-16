الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط تكشف أبرز مخرجات استراتيجية القطاع الخاص للسنوات المقبلة


 

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أبرز مخرجات استراتيجية القطاع الخاص للسنوات المقبلة، فيما أكدت أن تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالواقع الاقتصادي، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "استراتيجية تطوير القطاع الخاص التي انطلقت عام 2016 وتستمر حتى عام 2030، تمضي وفق ثلاث مراحل مرسومة، بدأت بمرحلة التهيئة، تليها مرحلة التمكين، وصولاً إلى المرحلة الثالثة وهي القيادة والريادة للقطاع الخاص".

وأضاف الهنداوي أن "أهم الخطوات العملية التي تمخضت عن هذه الاستراتيجية هي تشكيل (المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص)، وهو الأول من نوعه في العراق"، مشيراً إلى أن "المجلس يحظى بدعم حكومي مباشر كونه يترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وينوب عنه وزير التخطيط كنائب أول، فيما يشغل منصب النائب الثاني إحدى الشخصيات من الوسط الاقتصادي الخاص".

كذلك أوضح أن "المجلس يضم هيئة عامة تتألف من أكثر من 200 عضو يمثلون كافة الفعاليات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى هيئة إدارية تضم نحو 30 عضواً يغطون مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

وحول طبيعة عمل المجلس في المرحلة الحالية، أكد الهنداوي أن "المجلس يعمل حالياً على بلورة وترجمة بنود الاستراتيجية عبر سلسلة اجتماعات ونقاشات مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص"، مبيناً أن "الهدف هو دراسة واقع كافة القطاعات (السياحة، الصناعة، التجارة، وغيرها) ووضع آليات تخصصية للنهوض بها"، وتابع أن "العمل يتضمن أيضاً دراسة باقة من التشريعات القائمة وبحث إمكانية تعديلها، أو اقتراح تشريعات جديدة تسهم في تمكين القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "هذا الجهد الكبير سيترك أثراً ملموساً في تطوير بنية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التخطيط تكشف أبرز مخرجات استراتيجية القطاع الخاص للسنوات المقبلة
مستشار الحكومة المالي: التضخم في العراق الأدنى عربياً
سوق النفط: استقرار الأسعار في الأسواق العالمية
سومو تكشف أرقام التصدير خلال 3 أشهر
شركة تسويق النفط: نجاح الاتفاق النفطي مع الإقليم وتحقيق معدلات تصدير مستقرة
هيئة الكمارك تصدر توضيحاً رسمياً حول كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية
انخفاض أسعار النفط مع تصاعد التوترات العسكرية
سوق العملة: ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية
وزارة التجارة: لا زيادة بالتعرفة الجمركية للمواد الغذائية واتخذنا إجراءات بحق المضاربين بالأسعار
أوبك تصدر تقريرها الدوري وتكشف عن تراجع الإنتاج
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك