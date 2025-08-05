استقرار أسعار النفط بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع

لم يطرأ تغيير في أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة "أوبك+" على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق، فيما استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03%، 66.27 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من 1% في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية.