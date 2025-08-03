وزارة النفط: لا وجود لأي شح بمادة البنزين المحسن والسوبر

نفت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم الأحد، وجود شح في مادتي البنزين المحسن والسوبر، حيث أكد مدير عام الشركة، حسين طالب، للوكالة الرسمية، أن "الحديث عن وجود شح في مادة البنزين المحسن والسوبر، عارٍ عن الصحة"، موضحا أن "ما حصل هو تأخير بإحدى البواخر الناقلة لهذه المادة".

كما أوضح أن "عملية التفريغ انطلقت منذ يوم الخميس الماضي"، لافتا الى أن "العمل جارٍ على إعادة ضخ الكميات بشكل طبيعي".