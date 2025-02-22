العراق يحتل المرتبة الخامسة بين أغلى خامات النفط العربية في شهر كانون الثاني من هذا العام

أظهرت بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر يناير/كانون الثاني 2025، اليوم السبت، أن العراق جاء في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أغلى خامات النفط العربية، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط العراقي المصدر 77.98 دولارا، حيث تصدرت القائمة السعودية بخامها "العربي الخفيف" بسعر 80.78 دولارا للبرميل، تلتها الإمارات بخام "مربان" بسعر 80.41 دولارا، ثم الكويت بخامها التصديري بسعر 80.40 دولارا، والجزائر بخام "مزيج الصحراء" بسعر 80.25 دولارا للبرميل، وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة بخام "السدر" بسعر 77.55 دولارا للبرميل.

فيما أوضحت أوبك، أن متوسط أسعار خامات النفط العربية في يناير 2025 ارتفع إلى 79.56 دولارا للبرميل، مقارنة ب73.33 دولارا في ديسمبر 2024.

ويعود السبب في ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها تقلبات السوق العالمية، والتغيرات في العرض والطلب، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة.