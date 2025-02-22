العراق يكشف موقفه الرسمي من تهديدات فرض العقوبات بسبب صادرات نفط إقليم كوردستان

نفت الحكومة العراقية، اليوم السبت، صحة التقارير الإعلامية التي تداولت تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، حيث أكد فرهاد علاء الدين، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "لا صحة للتقارير التي تزعم وجود تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على العراق"، مشيرا إلى أن جميع المحادثات مع الإدارة الأمريكية لم تتضمن أي نوع من الضغط أو التهديدات ضد العراق.

وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت، يوم الجمعة، تقريرا تحدث عن ضغوط أمريكية متزايدة على الحكومة العراقية، تتعلق بسرعة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي.

وبحسب المصادر التي تحدثت للوكالة، فإن هذه الضغوط كانت المحفز الرئيس وراء إعلان وزير النفط العراقي يوم الاثنين الماضي عن نية استئناف الصادرات الأسبوع المقبل.