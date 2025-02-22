الدولار الأمريكي يفتتح الأسبوع بإنخفاض في السوق المحلي

سجّلت أسعار صرف الدولار الامريكي، اليوم السبت، انخفاضا في بغداد، وأربيل مع افتتاح البورصة بنهاية الأسبوع، إذ انخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 149.950 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بما سجلته يوم الخميس الماضي حيث كانت قد بلغت 150.050 دينارلكل 100 دولار.

أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151.000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149.000 دينار لكل 100 دولار.

بينما سجل سعر الدولار في أربيل إنخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 149.900 دينار لكل 100 دولار، بينا بلغ سعر الشراء 149.700 دينار.