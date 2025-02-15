الدولار الأمريكي يشهد انخفاضا في أسواق العراق

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، اليوم السبت، انخفاضا في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، إذ انخفضت أسعار الدولار، مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150.150 دينار لكل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150.300 دينار لكل 100 دولار.

وفيما يخص أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151.000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149.000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 150.100 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 150.000 دينار لكل 100 دولار.