إيران: تقليص صادرات النفط إلى الصفر "حلم مستحيل"

اعتبر وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، سياسة الضغط الأقصى التي تبنتها الولايات المتحدة ضد صادرات النفط الإيراني سياسة فاشلة، مؤكداً أن تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر هو حلم لن يتحقق.

وقال باك نجاد في تصريح صحفي في تعليق على قرار "الضغط الأقصى" الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر: "إنها مجرد أمنية وحلم لهم، ولن يحققوا هذا الهدف أبدا".

وفيما يخص سياسة الضغط الأقصى أو اللغة التي تستخدمها الولايات المتحدة للحديث عن تصفير صادرات النفط الإيراني، شدد وزير النفط على أنها سياسة فاشلة، قائلاً: "هذه سياسة قد جُربت سابقاً ولم تنجح، وحتى إذا أعادوها مجدداً، فلن يحققوا نتيجة وسيواجهون الفشل".

وأشار إلى أن الوضع الراهن يتطلب من موظفي قطاع النفط الإيراني، سواء في الإنتاج أو في تصدير النفط، اتخاذ تدابير خاصة ومناسبة للتعامل مع الظروف الحالية، وقال: "كلما ازدادت القيود المفروضة علينا، كلما ازدادت تعقيدات التدابير التي سنتخذها".

وأضاف خلال زيارة إلى محطة تقوية الضغط للغاز في بارشين جنوب طهران، أن القطاع النفطي الإيراني حقق تقدما ملحوظا بعد انتصار الثورة الإسلامية، قائلاً: "عندما غادر الأجانب صناعة النفط، ربما لم يكن لديهم القدرة على تصديق أن موظفينا في صناعة النفط سيتمكنون من إدارة هذه الصناعة المعقدة من المنبع إلى المصب دون مساعدتهم".

وأكمل قائلاً: "اليوم، نرى أن صناعة النفط والغاز قد حققت الاكتفاء الذاتي في مجالات مختلفة، بما في ذلك المعدات وتطوير حقول النفط والغاز، وأن هذه الصناعة تديرها في الغالب القوى المحلية".