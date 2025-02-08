تصريح من شركة الغاز الإيرانية حول الغاء ترامب اعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني

علقت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، على المعلومات المتداولة حول الغاء ترامب اعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني، مشيرة الى وجود عقد طويل الأمد مع العراق لتوريد الغاز، وان العقوبات ربما تشمل اشكالا أخرى من استيراد الغاز، حيث ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد توكلي، إن صادرات الغاز إلى العراق جارية حاليا، نظرا لأننا مددنا مؤخرا عقدا جيدا لتصدير الغاز فمن المرجح أن إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران كان من أجل شكل آخر من استيراد الغاز".

وأضاف، "لحسن الحظ أن العقد الإيراني العراقي قائم، لكن حجم الصادرات يزيد وينقص حسب الشروط التعاقدية"، مشيرا الى ان "ظروف الشبكة مستقرة، حاليا ويتم استهلاك 72 بالمائة من الغاز المنتج في القطاع المنزلي، وبفضل تعاون المواطنين، ستبقى شبكة إمدادات الغاز مستقرة في الأيام المقبلة".

في حين لم يوضح توكلي مقصده من ان العقوبات ربما تشمل "اشكالا أخرى من استيراد الغاز"، وما اذا كان يقصد ان العقوبات ستستهدف عقد العراق مع تركمانستان عبر ايران.