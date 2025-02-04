الصفحة الاقتصادية

 الصين تعلن فرض رسوم إضافية على العديد من المنتجات الأمريكية ردا على ترامب


أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض رسوم جمركية إضافية على العديد من المنتجات الأمريكية ردا على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الصينية، إذ ذكرت الحكومة إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على منتجات الفحم والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 10% على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات كبيرة الحجم.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن ترامب يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق إنها تحقق مع "غوغل" للاشتباه في انتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار. وفي حين أن الإعلان لم يذكر على وجه التحديد أي تعريفات جمركية، فقد جاء الإعلان بعد دقائق فقط من دخول تعريفات ترامب البالغة 10% حيز التنفيذ.

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