ارتفاع أسعار النفط متأثرا بتهديدات ترامب

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقييم الأسواق لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدرين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، إذ بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.84% إلى 73.34 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.52% إلى 77.27 دولار للبرميل.

ويوم أمس الخميس، انخفضت أسعار النفط بنحو 1% وجرى تداول عقود "برنت" دون مستوى 77 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري 2025.

كذلك تنتظر الأسواق نتائج اجتماع مجموعة "أوبك+" المقرر عقده مطلع الأسبوع القادم، حيث ستتم مناقشة السياسة الإنتاجية، وخاصة في ظل الجهود الأمريكية لزيادة الإنتاج، بحسب ما ذكره وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف مؤخرا.