وزير المالية تعقد إجتماعاً هاماً مع دائرة المحاسبة

ترأست وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2025)، إجتماعاً موسعاً ضم مدير عام دائرة المحاسبة ورؤساء الهيئات والأقسام في الدائرة، لبحث آليات توزيع الصلاحيات وتنفيذ التمويلات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات.

وأكدت وزيرة المالية خلال الإجتماع، بحسب بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، "على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل حركة البريد الرسمي لتحقيق كفاءة عالية في الأداء المالي والإداري".

وشددت على "أهمية التنسيق بين الدوائر المعنية لتنفيذ الخطط المالية بشكلٍ أمثل وضمان إنسيابية العمل لخدمة المصالح العامة".

ولفت البيان الى ان "هذا الإجتماع ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة العمل الإداري ودعم الدوائر ذات العلاقة، بهدف تحقيق تطلعات الحكومة في تطوير النظام المالي وتحديث آليات الإدارة".