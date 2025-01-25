البنك المركزي يبيع أكثر من مليار دولار خلال أسبوع

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام فتح بها المزاد مليارا و 471 ، مليونا، و 926 الفا، و650 دولارا، بمعدل يومي بلغ 294 مليونا، و 385 الفا، و330 دولارا مرتفعا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ معدل البيع فيه 289 مليونا و439 ألفا و 115 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار في يوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 307 ملايين و 10 آلاف و 836 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 281 مليونا و 623 الفا و107 دولارات.

وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي ملياراً، و 367 مليونا، و 476 الفا، و650 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 104 ملايين، و450 ألف دولار.